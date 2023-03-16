وزير الاتصالات في افتتاح «رايز اب»:تحفيز الشركات الناشئة جزء من استراتيجية الحكومة

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تشجيع الشركات الناشئة وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال لم يعد أمر ترفيهي بل أصبح جزءا محوريا في استراتيجية الحكومة.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الرئيسية من اليوم الأول لافتتاح قمة رايز اب لدعم رواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير.

وأضاف الوزير أن اقتصاديات العالم ستجد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي كانت ناشئة يمثل 75% من اقتصاديات الدول.

وأوضح طلعت أن القاعدة العريضة من الشركات تكون شركات صغيرة ومتوسطة سواء كان اقتصادا ناميا أو اقتصاد كبير مثل الدول المتقدمة.

أشار أن الوزارة مستمرة في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وتحفيز الإبداع، لافتا إلي أن العالم يمر بفترة غير اعتيادية وأزمة جيوسياسية كبيرة أثرت علي مختلف اقتصاديات الدول وكذلك على الشركات الناشئة الأمر الذي ظهر في تراجع معدل الاستثمار بالشركات الناشئة خلال العام الماضي على مستوى مختلف دول العالم.

يرى طلعت أنه يجب على الشركات الناشئة التركيز على القيمة فيما تقدمه من حلول وخدمات لتصبح لديها قدرة تنافسية وهو أهم عامل للنجاح في ظل الازمة العالمية الحالية.

وقال إن وزارة الاتصالات بدورها تعمل على ثلاث محاور لدعم ريادة الأعمال أولها يتمثل في تدريب القائمين على الشركات الناشئة من خلال تنظيم معسكرات العصف الذهني ومحاولة تحويل الأفكار التي تنتج عن تلك المرحلة لواقع ملموس وتحويله لمنتج شوى جدوي اقتصادية.

بينما يتمثل المحور الثاني في التوسع بمراكز الإبداع الرقمية كيرايتيفا، والتي تنتشر في مختلف المحافظات بهدف تنمية الشباب ودعم أفكارهم الإبداعية لتحويلها لشركة ناشئة.

أضاف تم إنشاء 8 مراكز في عام 2020 داخل الحرم الجامعي لتسهيل وصول الشباب لها، وتم افتتاحها من جانب رئيس الجمهورية.

وخلال العام الجاري يتم إنشاء 17 مركزا كيرتيفا منهم 5 سيتم الانتهاء منه في النصف الأول من العام الجاري.

وقال طلعت إن نشاط مراكز ابداع مصر الرقمية يتم تقديم لها أعلى مستوى من التدريب بالتعاون مع شركات عالمية وهما بلاج اند بلاي و فايف هاندرد، كذلك ستقوم الشركتين بتدريب 120 شخص على مهارات إدارة حاضنات الابداع لنقل الخبرة والمهارة للكوادر المصرية ونقل هذه الخبرات لمراكز ابداع مصر الرقمية.