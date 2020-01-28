وزير الاتصالات: «فودافون» أكدت عدم تأثر الخدمات لعملائها بعد بيع حصتها في مصر

في حال إتمام البيع سوف تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتأكد من استمرارية الحفاظ على جودة تقديم الخدمات وحقوق المشتركين

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مسئولي “فودافون” العالمية أكدوا أن مستوى الخدمات التي تُقدَّم لعملاء الشركة في مصر لن يتأثر مطلقًا نتيجة عملية البيع المحتمَلة.

وأكد وزير الاتصالات أنه في حال إتمام البيع سوف تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتأكد من استمرارية الحفاظ على جودة تقديم الخدمات وحقوق المشتركين، انطلاقًا من حرص الدولة على ضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وأوضح طلعت أن السوق المصرية سوق واعدة وأن قطاع الاتصالات المصري جاذب للاستثمارات، وأن ذلك ما يفسر إقدام وقبول شركة بحجم “stc” للاستثمار فيه.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة ستستمر في التعاون مع “فودافون” العالمية بباقي المشروعات المنفذة في الوقت الراهن، التي تشمل المراكز الإقليمية المتخصصة في تصدير الخدمات التكنولوجية، والتي سيتم من خلالها توفير ألف فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى تعاقدات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وزير الاتصالات قال ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع “نيكولاس ريد”، الرئيس التنفيذي لمجموعة “فودافون” العالمية، وانعقد بحضوره.