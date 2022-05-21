وزير الاتصالات: صناعة مراكز البيانات إحدى مقومات مصر الرقمية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن صناعة مراكز البيانات أحد مقومات مصر الرقمية وتعتبر مكون رئيسي لاستراتيجية التحول الرقمي.

وكشف الوزير أن وزارة الاتصالات تعمل بشكل قوي لدعم البنية المعلوماتية لزيادة جاذبية مصر الاستثمارية بمجال صناعة البيانات بالإضافة إلى تقديم قيمة مضافة للصناعة في مصر.

وأكد الوزير أن حجم البيانات المارة في مصر هو الأكبر في المنطقة ظل تمتعها بموقع جغرافي متميز يصل بين ثلاثة قارات بما يزيد من تعزيز تنافسية مصر في تقديم خدمات البيانات.

وأشار إلى أنه تم زيادة محطات انزال البيانات في مصر إلى 10 محطات على ساحلي البحرين الاحمر والمتوسط مقارنة ب 6 محطات في الماضي منوها أنه تم استحداث 10 مسارات لضمان جودة وكفاءة الشبكة بين الشرق والغرب وعلى رأسها طريق المرشدين والذي يدعم سرعة نقل البيانات عبر الأراضي المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال الوزير إنه من المقرر الانتهاء من كابل الاتصالات البحري العملاق “هارب” الذي يدور حول قارة أفريقيا ليصل بلدانها غير الساحلية والساحلية بأوروبا، بحلول عام 2023 كخطوة جديدة في طريق جعل البلاد مركزا عالميا لنقل البيانات مشيرا إلى أنه من المقرر دخول كابلي 2africa و SEA-ME-WE-6 الخدمة خلال عامي 2023و2024.

وأوضح الوزير أن وزارة الاتصالات تدعم الإطار التشريعي لحماية البيانات عبر عدد من الجهود خلال العامين الماضيين والتي جاءت في إصدار تشريع مكافحة الجريمة الإلكترونية قانون حماية البيانات كذلك اصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإطار التنظيمي لمراكز البيانات.