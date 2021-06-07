اتصالات وتكنولوجيا

وزير الاتصالات: زيادة عدد المسجِلين والمستخدمين لخدمات منصة مصر الرقمية ليصل إلى 2.2 مليون

قال وزير الاتصالات ، إنه يمكن الحصول علي الخدمات الحكومية من خلال منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد المختلفة و مراكز الخدمات التابعة للمجالس المحلية .
سمر السيد 10:13 م, الأثنين, 7 يونيو 21 10:13 م, الأثنين, 7 يونيو 21

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قال الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية تجريبيًا في شهر أغسطس الماضي ، مشيراً إلي أن عدد المسجِلين والمستخدمين لخدمات المنصة يزداد ووصل حالياً إلي نحو 2.2 مليون شخص.

وأضاف أن الأسبوع القادم ستبدأ الوزارة  في إطلاق حملة رقمية يزداد معها هذا العدد.

وتابع في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي مساء  اليوم عبر الانترنت، أن المنظومة الرقمية الحكومية مصممة لخدمة كافة أطياف المواطنين .

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ولفت إلى أن الخدمات الحكومية تقدم علي منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد المختلفة ومن خلال مراكز الخدمات التابعة للمجالس  المحلية أيضاً .

وذكر أن المواطن الذي كان حتي وقت قريب يتفرغ عدة أيام لاستخراج خدمة معينة يستطيع الآن الحصول عليها بمكالمة هاتفية وذلك لمن لا يرغب في التعامل المباشر أو استخدام التكنولوجيا ، كما يمكن أيضاً الحصول عليها من خلال منصة مصرالرقمية.

وأكد أن تلك المنظومة مرقمنة وقادرة علي تقديم خدماتها للمواطنين بشكل محوكم، بالإضافة إلي أن وسائل السداد متاحة للمواطنين للتسيير عليهم.

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وأشار إلى أن التحول الرقمي هو المحور الأول من بناء مصر الرقمية ، و يعني أن تكون الخدمات المقدمة لسائر المواطنين رقمية فضلاً عن القدرة للوصول لكافة أطياف المجتمع ، مشيراً إلي القيام برقمنة 60 خدمة وتم البدء  بـوزاراتي “التموين” و”الداخلية” .

وأضاف أنه يتم العمل الآن مع وزارات التعليم والصحة والإسكان والتضامن لتقديم حزمة من الخدمات الحكومية المرقمنة في النصف الثاني من العام الجاري، كما تعمل الوزارة علي زيادة عدد الخدمات المقرر رقمنتها ليصل إلي 150 خدمة بنهاية العام الجاري.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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