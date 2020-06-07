وزير الاتصالات : ذروة استهلاك الإنترنت في مصر قفزت إلى 15 ساعة في اليوم

ساعة الذروة في الاستهلاك قفزت من 7-8 ساعات يوميا قبل تداعيات كورونا إلى 15 ساعة حاليا

قال وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت إن الضغط على استهلاك الإنترنت في مصر بلغ الضعف بالتزامن مع تداعيات فيروس كورونا على المجتمع المصري، مشيرا إلى أن ساعة الذروة في الاستهلاك قفزت من 7-8 ساعات يوميا قبل تداعيات كورونا إلى 15 ساعة حاليا.

وأكد الوزير في مداخلة مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر، أن اتجاه الكثير من المجتمع لممارسة العمل من المنزل والجلوس داخل المنزل لأطول فترة ممكنة إلى جانب عقد اجتماعات الشركات أون لاين، وكذلك التدريس لمختلف الطلبة عن طريق التواصل الإلكتروني، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا سبب رئيسي في زيادة استهلاك الإنترنت في مصر، مشيرا إلى أن هذا الضغط على الشبكة لم يكن في المتوقع.

ولفت الوزير إلى أن الاستثمارات التي ضختها الوزارة في البنية التحتية للإنترنت على مدار العام الماضي 2019 هي التي أدت لاستيعاب الضغط الحالي على الشبكة، وعدم حدوث مشكلات في سرعة الإنترنت في مصر.

الرئيس يوجه بتطوير بنية الإنترنت

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه باستمرار قطاع الاتصالات في تطوير منظومة وبنية الإنترنت، خاصة لاستيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وهي الاحتياجات التي لم يكن من الممكن تلبيتها لولا رفع كفاءة شبكة الإنترنت على مستوى الجمهورية منذ عام ٢٠١٩ بتكلفة حوالي 30 مليار جنيه.