وزير الاتصالات: خطة بديلة حال انقطاع شبكات الإنترنت خلال إجراء الامتحانات

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات عن وضع الوزارة خطة بديلة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حال حدوث أي إشكاليات بسبب انقطاع شبكات الإنترنت خلال إجراء امتحانات نهاية العام بالمدارس.

جاء ذلك ردا على استفسار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وتوجيهه عددا من الأسئلة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول استعدادات الوزارة لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي بالمدارس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، والتي طلبت مناقشة عامة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمو اجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا، على نجاح تجربة امتحانات الصف الأول الأول والثاني الثانوي والتى بدأت بالمدارس منذ أيام.

وقال: “معندناش مشاكل واجهناها حتى الآن، والامتحانات تتم بشكل يسير ودون مشكلات”.

وقال الدكتور عمرو طلعت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتمثل في دعم المدارس بالألياف الضوئية والتي يتم دفنها تحت الأرض”.

ولفت وزير الاتصالات إلى أنه حال حدوث أي أعطال فى شبكة الإنترنت تقوم نتيجة للأعمال المدنية التي تتم بالطرق، تقوم الوزارة بالعمل على حل المشكلة.

وشدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الوزارة تقوم بمد وزارة التربية والتعليم بخادم إلكتروني داخل كل مدرسة.

وقال: نجحنا فى مد 2500 مدرسه بالألياف الضوئية، وهى مدفونة في الأرض.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ قائلا: شكرا على الرد السياسي الرائع للوزير.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس إحالة طلب المناقشة المقدم من النائب علاء مصطفي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال والمناقشات التي تمت حوله وبيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد تقرير حوله.