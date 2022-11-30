وزير الاتصالات: جنسيات الشركات التي توقع اتفاقيات الاستثمار بمصر تنتمي إلى 11 دولة

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الشركات التي يشهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع الاتفاقيات معها اليوم مع “ايتيدا” وعددها 21 شركة تنتمي جنسياتها إلى عدد 11 دولة مختلفة.

وتابع طلعت أن تنوع جنسيات تلك الشركات يكرس حقيقة أن السوق المصري وقطاع تكنولوجيا المعلومات بمصر بات جاذبا للشركات الرائدة للتوسع وإقامة مراكز تعهيد جديدة لها داخل مصر .

وقال وزير الاتصالات إن تلك الشركات سوف تعمل على إنتاج صادرات رقمية تتزايد لتحقق مليار دولار إضافي للصادرات الرقمية .

وتستهدف الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة، خلق أكثر من 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصرى.

وكان عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة المعلومات وجه الشكر لعدد 21 شركة في تكنولوجيا المعلومات علي ثقتهم للعمل في مصر .

وقال إنه خلال عمل استراتيجية التعهيد بلغت صادرات مصر التكنولوجية 4.9 مليار دولار ووصلت استتثمارات رعاية الإبداع الي 590 مليون دولار كما قامت الهيئة باحتضان 570 شركة ناشئة

وأضاف هلال أن الهيئة تعمل على تصدير تكنولوجيا المعلومات ولذلك قامت بعمل صناعة التعهيد لخلق فرص عمالة كثيفة .