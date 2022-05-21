وزير الاتصالات: توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ 3.5 مليون منزل في مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الدوله تعكف حاليا على توصيل شبكه الالياف الضوئبه لنحو 3.5 مليون مليون منزل ضمن المبادره الرئاسية حياه كريمه للعمل على توصيل خدمات الانترنت لمواطني الريف المصري.

جاء ذلك خلال افتتاح قمة مراكز البيانات والتي تنظمها شركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات MCS علي مدار يومي 22 و 23 مايو الجاري.

وأكد الوزير أنه لا يمكن تحقيق أي نمو ونجاح حقيقي بدون إدراك أهمية مراكز البيانات، لما لها من دور محوري في دعم ملف التحول الرقمي ، موضحا ان وزاره الاتصالات تسعى للعمل على دعم ملف التحول الرقمي من خلال العمل على تقويه البنيه التحتيه المحلية.



وتابع طلعت أن الدولة المصرية استثمرت 2 مليار دولار للعمل على تحسين البنية التحتية وتقديم خدمة انترنت فائق السرعة للمواطنين، لافتاإ الى أن الخطه تشمل العمل على توسيع الشبكة وتزويد عدد المستفيدين منها، علاوة على العمل على زيادة عدد أبراج الاتصالات مما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.