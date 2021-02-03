اتصالات وتكنولوجيا

وزير الاتصالات: تعامل المواطن مع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة عبر بوابة مصر الرقمية (فيديو)

أوضح أن الحكومة ستكون لا ورقية وستتبادل جميع مستنداتها بشكل رقمي.
محمد مجدي 1:23 ص, الخميس, 4 فبراير 21 1:23 ص, الخميس, 4 فبراير 21

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أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون انتقالا نوعيا وبأداء مختلف، موضحًا أن الحكومة ستكون لا ورقية وستتبادل جميع مستنداتها بشكل رقمي.

وقال طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، أن الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ستكون تشاركية، ولا يوجد حاجة لأي مواطن التوجه للعاصمة لإجراء خدمة حكومية ويمكنه أدائها من خلال منصة مصر الرقمية من خلال منافذ الخدمة التابعة للوزارة بمحافظته.

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وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ان الهيئة الحكومية التي تكون بحاجة إلى أوراق لاستكمال الخدمة يتطلبها بنفسها من الجهة المنوطة بها وليس من المواطن.

وأشار طلعت ، إلي أن الحكومة التشاركية قادرة على تبادل البيانات والمستندات لتكون بالنسبة للمواطن شباك واحد ، قائلا : “لن نطلب من المواطن التوجه للعاصمة ليتلقى خدمة حكومية ، كما أنه سيتمكن من تلقى الخدمة من مكاتب البريد أو الهيئات التابعة للوزارات بالمحافظات”.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

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