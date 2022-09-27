وزير الاتصالات : تطويع التكنولوجيا لخدمة أهداف التنمية المستدامة

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص مصر منذ انضمامها لمجلس الاتحاد الدولى للاتصالات على تعزيز رؤية الاتحاد ودوره فى قطاع الاتصالات الذى يتسم بكونه سريع النمو والتطور؛ لافتًا إلى ترشح مصر لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولى للاتصالات عن القارة الأفريقية لأربع سنوات مقبلة،

وكذلك ترشيح الدكتور السيد عزوز مرشح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لعضوية لجنة لوائح الراديو، وذلك فى الانتخابات التى ستجرى على هامش فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين الذى ينظمه الاتحاد الدولى للاتصالات خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 14 أكتوبر فى العاصمة الرومانية بوخارست.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت أثناء حفل استقبال جمهورية مصر العربية الذى نظمه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال مشاركته الفعالة بمؤتمر المندوبين المفوضين؛ لدعم ترشيحات مصر فى الاتحاد.

وفى كلمته أعرب عن تقدير مصر لجهود الاتحاد الدولى للاتصالات فى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء؛ موجهًا الشكر إلى مديرى مكاتب قطاعات الاتحاد على مجهوداتهم الدءوبة على مدار الـ4 سنوات الماضية؛

مؤكدًا أهمية التعاون من خلال الاتحاد الدولى للاتصالات لسد الفجوة الرقمية، ومواجهة التحديات من أجل الوصول إلى مستقبل رقمي مفتوح وحرّ وآمن للجميع.

كما أكد حرص مصر، خلال عضويتها فى مجلس الاتحاد الدولى للاتصالات، على تمثيل أفريقيا والتعبير عن تطلعاتها؛ موضحًا أن الاتحاد الدولى للاتصالات يوفر منصة فعالة للأعضاء من القطاعين الحكومى والخاص لمناقشة القضايا المهمة المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛

مشيرًا إلى أن تحقيق التحول الرقمى وتطويع التكنولوجيا لخدمة أهداف التنمية المستدامة يعدّ من القضايا ذات الأولوية لدى مصر.

كما أشار إلى اهتمام مصر بالتحول الرقمى باعتباره عنصرًا أساسيًّا لتحقيق التقدم والتنمية؛ حيث يتم تنفيذ إستراتيجية لبناء مصر الرقمية، والتى تتضمن مشروعات لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز خدمات الحكومة الإلكترونية؛

مؤكدًا اهتمام مصر بتعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، خاصة مع استضاف الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى شرم الشيخ.

من جانبه أشاد هولين زاو، الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات، بدور مصر الفعال وجهودها في الاتحاد الدولى للاتصالات،

موضحًا أن مصر تعدّ عضوًا نشطًا فى مجلس الاتحاد الدولى للاتصالات منذ عام 1973، مؤكدًا أهمية هذا الدور فى دعم أعمال وأنشطة الاتحاد الهادفة إلى تطوير قطاع الاتصالات.

يُذكر أن مصر عضو بمجلس الاتحاد الدولى للاتصالات عن المجموعة الأفريقية للدورة الحالية 2018- 2022 ولدورات عديدة سابقة.