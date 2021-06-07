وزير الاتصالات : تدريب 115 ألف شاب العام المالي الجاري باستثمارات 400 مليون جنيه

أكد الوزير أن التدريب استهدف تدعيم قدراتهم على المنافسة في سوق العمل.

قال وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت ، إنه تم تدريب 115 ألف شخص في العام المالي الجاري باستثمارات 400 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة تخطط إلى زيادة عدد المتدربين ضمن استراتيجية بناء القدرات في العام المالي المقبل، والذي بيدأ مطلع يوليو.

وتستهدف الاستراتيجية خلق كوادر تكنولوجية فى كافة المجالات وتدعيم قدرة الشباب علي المنافسة في الاسوق المحلية والعالمية.

أضاف “طلعت” في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي مساء اليوم عبر الانترنت، أن بناء القدرات هو المحور الثاني في منظومة بناء مصر الرقمية.

وأشار إلى أنه للوصول للمركز الذي تستحقه مصر إقليميا و دوليا لا بد من وجود قاعدة عريضة من كافة التخصصات وبناء الكوادر وتعميق قدراتها .

ولفت إلى أنه تم تدريب 13 ألف شخص في العام المالي 2018/2019.

وأوضح أن الاستثمار في التدريب يتضمن مجموعة من المبادرات تشمل توفيربرامج تدريبية تمكن الشباب من الاستعانة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وان يكون لديهم القدرة علي تسخير واستخدام الوسائل التكنولوجية علي نحو أكثر فعالية وكفاءة.

وتابع أنه تم تدريب 20 ألف شخص في مراكز شباب الجمهورية علي مبادئ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن هناك مبادرة بالشراكة مع أحد الجامعات الفرنسية لتدريب 500 شخص علي الذكاء الاصطناعي لمدة 9 شهور.

ولفت إلى أنه سيتم تدريب 500 شخص آخر في النصف الثاني من العام الجاري.