وزير الاتصالات : تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالى الحالي

عمرو طلعت : ارتفاع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه فى 2017/2018 إلى 93.5 مليار جنيه فى 2018/2019 ثم 107.7 مليار جنيه فى العام المالى الماضى

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نجح فى تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالى الحالي ، مؤكدا ارتفاع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه فى 2017/2018 إلى 93.5 مليار جنيه فى 2018/2019 ثم 107.7 مليار جنيه فى العام المالى الماضى

وأشار وزير الاتصالات خلال كلمته فى الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي ، اثناء إلقاء بيان وزارته أمام النواب اليوم الأحد ، إلى تطور أداء القطاع وارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% إلى 4% لتصل إلى 4.4%.

وزير الاتصالات : ارتفاع الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الصادرات الرقمية ارتفعت من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار.

كما أعلن زيادة عدد العاملين بالقطاع من 233 آلف عامل إلى 256 آلف عامل وصولا إلى 281 الف عامل، كما تقدم مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالى.

في سياق متصل ، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هدف الوزارة هو بناء مصر الرقمية عبر التحول الرقمي.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من البنية التحيتة لمصر الرقمية من خلال ربط قاعدة تعاملات المواطن مع الحكومة، وميكنة إجراءات الحكومة.

وأوضح وزير الاتصالات أن التحول الرقمي يتمثل في الخدمات التي تقدم للمواطنين عبر الخدمات الإلكترونية الحديثة، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة قائمة على أن تجعل من المواطن المصري الهدف الأسمى لتقديم الخدمات.

عمرو طلعت : منصة ألكترونية لـ45 خدمة

وأكد وجود منصة الالكترونية التى يشترك بها مليون مواطن وتقدم 45 خدمة من بينها المرور.

ونوه إلى ان الهدف من عمل الوزارة وفلسفتها هو بناء مجتمع رقمي لتقديم كافة الخدمات والإدارة والاعتماد على الوسائل الرقمية الحديثة وبناء مصر الرقمية وهذا يكون من خلال عدد من المحاور الاول هو التحول الرقمي وهذا يعني تقديم الخدمات من خلال الوسائل الرقمية الحديثة وبدانا منذ عام 2016 في بناء البنية المعلوماتية المصرية وهو ربط لكل المعلومات والبيانات من خلال 70 قاعدة بيانات لدي الحكومة المصرية وتم بناء تلك البنية المعلوماتية ثم بدأنا ميكنة أعمال الحكومة وتم طرح هذا الامر ويشترك فيها اكثر من مليون مواطن وتقدم اكثر من 45 خدمة منها ترخيص السيارات واستخراج الرخصة وتجديدها أو أي إجراء متعلق بذلك وكذلك حزمة التموين والدعم وبطاقات التموين.