وزير الاتصالات: تأثر خدمات المحمول والإنترنت بالطقس محدود جدا

قال وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت إن نسبة تأثر خدمات الاتصالات والإنترنت جراء موجة الطقس غير المستقرة التي تشهدها البلاد محدود جدا.

وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز الإخبارية مساء أمس الخميس، أن نسبة التأثر بالنسبة لشركات الاتصالات الأربع في مصر تتراوح من 3 إلي 5% وهي نسبة مقبولة في مثل تلك الظروف المناخية.

وأكد أن جهاز تنظيم الاتصالات لديه غرف عمليات موزعة علي جميع محافظات الجمهورية لمتابعة أثر انقطاعات الكهرباء علي أبراج المحمول ومستوي جودة الخدمة المقدمة للعملاء، لافتا إلى أن دخول الأمطار إلي كبائن الهواتف يقتضي فصلها وصيانتها ثم إعادتها للخدمة مرة أخري.

وتشهد مصر منذ الساعات الأولي من صباح أمس الخميس طقسا غير مستقر علي مستوي الجمهورية مصاحب بنشاط للرياح مصحوب بالأتربة وموجة من الأمطار الغزيرة تسبب في انقطاع الكهرباء تباعا عن بعض المناطق.