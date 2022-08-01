وزير الاتصالات: بناء 19 مركز إبداع رقمي خلال عامين باستثمارات 4.2 مليار جنيه

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم افتتاح نحو 7 مراكز إبداع مصر الرقمية ونستهدف بناء 19 مركزا جديدا بحيث يكون في كل محافظة مركز خلال عامين باستثمارات نحو 4.2 مليار جنيه.

وجاء ذلك خلال جولة الوزير اليوم في محافظة المنيا لافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية.

وأوضح طلعت أن تساهم التكنولوجية في اختفاء 50 مليون وظيفة طبقا للتقارير العالمية مع ظهور نحو 130 مليون أخرى جديدة، تحتاج إلى مهارت متنوعة.

واستطرد قائلا: الأجيال السابقة كانوا يبقون في وظائفهم حتى بلوغ سن المعاش ويستزيدون من العلم من باب العلم، أما سوق العمل للأجيال الحالية مختلف فلن يبقى شخص يعمل وظيفة واحدة طوال الحياة على غرار الأجيال السابقة وهو ما يستوجب التركيز على تطوير المهارات العملية بشكل دائم ليظل الشاب قادر على المنافسة بسوق العمل.