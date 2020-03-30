وزير الاتصالات : بطء الانترنت مشكلة عالمية وليست محلية

دعا الوزير المواطنين إلى استخدام التليفون الأرضي في التواصل بينهم ومع ذويهم باعتباره الأرخص سعرا وعدم تحميل أعباء على شبكات المحمول.

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ، إن بطء الانترنت الذي يعاني منها المواطن في مصر مشكلة عالمية وليست محلية.

وزير الاتصالات يدعو المواطنيين لاستخدام التليفون الأرضي لتخفيف الأعباء على شبكات المحمول

وأضاف وزير الاتصالات في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامجه على التلفزيون المصري، أن الدولة المصرية استثمرت 30 مليار جنيه لتحسين الخدمة والتي تضاعفت سرعتها من 5.6 ميجابت لكل ثانية إلى 30 ميجابت لكل ثانية.

ودعا الوزير المواطنين إلى استخدام التليفون الأرضي في التواصل بينهم ومع ذويهم باعتباره الأرخص سعرا وعدم تحميل أعباء على شبكات المحمول.

وكان محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أكد في تصريحات أمس خلال برنامج الحكاية مع عمرو أديب عن وجود زيادة رهيبة في استخدام الانترنت ، مؤكدا أنه لولا التطوير كانت الشبكة شهدت أزمات، وذلك ردا على شكوى العديد من المستخدمين من بطئ سرعة الانترنت في مصر خلال الفترة الحالية.

وقال رئيس الشركة المصرية للاتصالات ، “الظروف اللي إحنا فيها دي لو ماكنش محدثين ومجددين البنية التحتية بتاعتنا كانت الدنيا وقعت”.

وأضاف: “هناك ضغط وزيادة رهيبة في ترافيك التحميل وفي استخدام الانترنت وكان ممكن يوقع البنية التحتية في مصر، لولا التغييرات والتحديثات التي حدثت في البنية التحتية خلال السنوات الماضية ماكناش نستحمل الكلام ده”.

وأقر بوجود بطئ في شبكة الانترنت قائلا: “هناك شوية بطئ في الشبكة صحيح لكن كل تطبيقات الانترنت عالمية خفضت جودة تشغيلها بسبب بطئ الانترنت في العالم كله نتيجة الضغط على الشبكات”.

وكشف أنه تم صرف نحو 2-3 مليارات دولار على تطوير البنية التحتية للاتصالات والانترنت في مصر .