وزير الاتصالات: «أوبو» ستنشئ مصنعا في مصر بعد «فيفو» و«نوكيا» وأسعار الهواتف المحمولة ستنخفض



علق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اعتزام شركة «أوبو» مصنعا في مصر بعد مصنعي شركتي «فيفو» و«نوكيا» ، مؤكدا أن أسعار الهواتف المحمولة ستنخفض جراء عقب عمل تلك المصانع.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، تعليقا على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، وشركة أوبو OPPO الصينية للإلكترونيات، بمقتضاها تُنشئ الأخيرة مصنعًا للهاتف المحمول في مصر.

وقال وزير الاتصالات: “مصر بدات استراتجية توطين التكنولوجيا في مصر بالإضافة لاستدامة الاستثمار في هذا المجال الهام والمحوري وخلق فرص العمل”.

وأضاف أن “الهدف هو توطين الصناعة بالأساس عبر صناعة حقيقية وليس عملية تجميع حيث أن جل الاهتمام في المسألة هو تحقيق القيمة المضافة والحد الأدنى من القيمة المضافة حتى يتم اعتباره تصنيع هو نسبة 40%”.



وأوضح أن العام الجاري شهد طفرة في هذا المجال وأن شركة ” أوبو ” اليوم بتوقيعها مذكرة التفاهم ستكون الثالثة خلال العام الجاري.

وقال: “بدأ العام بتوقيع اتفاق مع “فيفو ” وبدأت الإنتاج التجريبي وأيضاً شركة نوكيا التي ستبدأ الإنتاج في نهاية العام. ولتكتمل اليوم بالتوقيع مع أوبو بإجمالي ااستثمارات للثلاث شركات 75 مليون دولار”.

وأشار إلى أن “الطاقة الإنتاجية للثلاث شركات هي 16 مليون جهاز محمول سنوياً وتخلق 3200 فرصة عمل”.

وزير الاتصالات: أسعار الهواتف المحمولة سوف تنخفض بعد إنشاء مصانع أوبو ونوكيا وفيفو في مصر



وشدد على أن نسبة التصنيع المحلي في إنتاج مصانع الهواتف الثلاثة ستكون 40%، مضيفا: “أسعار الهواتف المحمولة سوف تنخفض بعد إنشاء مصانع أوبو ونوكيا وفيفو في مصر”.

وأضاف: “نذلل كل المعوقات أمام شركات تصنيع الهواتف حيث أن حجم الطلب على الهواتف في مصر 20 مليون وحدة سنويا”.

وشهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، وشركة أوبو OPPO الصينية للإلكترونيات، بمقتضاها تُنشئ الأخيرة مصنعًا للهاتف المحمول في مصر، بطاقة إنتاجية 4,5 مليون وحدة سنوياً، وباستثمارات نحو 20 مليون دولار، بحضور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات. ووقع على الاتفاقية كل من عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، وزانغ زوشوان المفوض بالتوقيع نيابة عن شركة أوبو مصر، وفقاً لبيان صحفي.نذلل كل المعوقات أمام شركات تصنيع الهواتف. وحجم الطلب على الهواتف في مصر 20 مليون وحدة سنويا