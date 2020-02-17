اتصالات وتكنولوجيا

وزير الاتصالات: الموظف الحكومي اللي يقولك الخدمة واقعة ماتصدقهوش

أوضح الوزير أن تقديم الخدمات الحكومية يعتمد علي شبكة اتصال داخلية من نقطة لأخرى
محمود جمال 11:17 م, الأثنين, 17 فبراير 20 11:17 م, الأثنين, 17 فبراير 20

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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إن تقديم الخدمات الحكومية أونلاين لا علاقة لها بشبكة الإنترنت، مضيفا: “الموظف الحكومي اللي يقولك الخدمة واقعة ماتصدقهوش”

وأوضح طلعت أن تقديم الخدمات الحكومية يعتمد علي شبكة اتصال داخلية من نقطة لأخرى ، منوها إلى أن الوزارة تستهدف نشر مشروع التأمين الصحي الشامل خلال العام الحالي في مدن القناة والأقصر وجنوب سيناء بجانب بورسعيد .

وأكد أن العام الحالي شهد مجموعة من مشروعات الميكنة مع وزارات وهيئات الدولة ومنها التربية والتعليم وقطاع الأعمال العام ووزارة الثقافة منها إنشاء مركز للصور ثلاثية الابعاد

جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الذي نظمته جمعية اتصال اليوم الاثنين 

محمود جمال وأحمد عوض

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بقلم محمود جمال

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