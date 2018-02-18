وزير الاتصالات: الموبايل سيكو انطلاقة في صناعة الإلكترونيات

وكالات: قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس ياسر القاضي، إن الموبايل المصري «سيكو» يعتبر انطلاقة في صناعة الإلكترونيات المصرية. وأضاف الوزير، خلال حفل الإطلاق الرسمي للموبايل المصري «سيكو»، مساء الأحد، أن حجم الصناعات الإلكترونية يبلغ 2.5 تريليون دولار

وكالات:

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس ياسر القاضي، إن الموبايل المصري «سيكو» يعتبر انطلاقة في صناعة الإلكترونيات المصرية.

وأضاف الوزير، خلال حفل الإطلاق الرسمي للموبايل المصري «سيكو»، مساء الأحد، أن حجم الصناعات الإلكترونية يبلغ 2.5 تريليون دولار عالميا، مشيرا إلى أن الموبايل المصري تم إنتاجه بمصنع الشركة المصرية لصناعات السليكون بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج.

وأشار القاضي إلى أن الهاتف «سيكو» موجود فعليا بعدد من الأسواق الأفريقية مثل زيمبابوي وكينيا، بالإضافة إلى دولة الكويت، إلا أنه يتم تجميعه فقط هناك، بخلاف الموبايل المصري الذي هو بمكون محلي الصنع يبلغ 45 في المائة، متوقعا أن ينافس بقوة في الأسواق الخارجية ما سيسهم في توفير العملة الصعبة بالبلاد.

ولفت القاضي إلى أن العاملين بالمصنع يبلغ عددهم حاليا نحو 500 شاب، أغلبهم حصل على دورات تدريبية في الصين.