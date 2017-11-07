وزير الاتصالات اللبناني يكشف أسرارا جديدة وراء استقالة سعد الحريري

وكالات:قال وزير الاتصالات اللبناني، جمال الجراح، إن الرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، يقدران حجم الأزمة التي يمر بها لبنان، وحجم التداعيات التي من الممكن أن تتسبب فيها استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة.وعن إمكانية أن يتراجع سعد الحريري عن هذه الاستقالة، قال «الجراح»،

وكالات:

قال وزير الاتصالات اللبناني، جمال الجراح، إن الرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، يقدران حجم الأزمة التي يمر بها لبنان، وحجم التداعيات التي من الممكن أن تتسبب فيها استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة.

وعن إمكانية أن يتراجع سعد الحريري عن هذه الاستقالة، قال «الجراح»، في تصريح مساء الإثنين: «إن الحريري وفي أكثر من مناسبة، خاصة في ظهوره الإعلامي الأخير، نبه إلى موضوع عروبة لبنان والعلاقة الطبيعية مع الدول العربية وعن الواقع الاقتصادي والمالي الذي يمر به لبنان، وإن الحريري أشار إلى أن هناك مشكلة يجب معالجتها من جذورها ومن أساسها في هذه الأمور، كما أوضح أن معالجة هذه القضايا ليس بالخطابات السياسية».

وأضاف «الجراح» «إن الأسباب التي دفعت سعد الحريري إلى الاستقالة عبر عنها في خطاب الاستقالة، وإذا كان هناك من معالجة جدية وحقيقية ومقاربة وطنية لهذه الأسباب عندئذ لا ظن أنه لا يتحمل مسؤولياته الوطنية تجاه لبنان واللبنانيين».

وعما إذا كان يتوقع عودة قريبة لسعد الحريري إلى لبنان، قال وزير الاتصالات اللبناني: «من الطبيعي أن يعود سعد الحريري إلى بيروت في أقرب وقت ممكن وأن يجتمع مع بقية الفرقاء ويحاولون إيجاد المخارج اللازمة للأزمة التي يعاني منها لبنان».