وزير الاتصالات الروسي: القطاع أصبح لاعبا محوريا في تقدم الدول

قال مكسيم بارشين، نائب وزير التنمية والاتصالات الروسي، إن قطاع الاتصالات أصبح لاعبا محوريا في تقدم الدول.

جاء ذلك خلال الجلسة إلقاء الكلمة الافتتاحية في أول أيام معرض كايرو آي سي تي، والذي ينعقد في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وأضاف بارشين أن الدولة الروسية أصبحت تولي قطاع الاتصالات والرقمنة اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد بمثابة إحدى الأركان الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد بارشين بما تقدمه مصر من توجه نحو التحول للرقمنة والاتجاه لرقمنة الخدمات المقدمة للحكومة.