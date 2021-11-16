اتصالات وتكنولوجيا

وزير الاتصالات: الرقمنة تمكن الوزارات الحكومية من تبادل البيانات

خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم
ياسمين فواز 4:32 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21 4:32 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

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كشف عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن أن أداء الحكومة بالعاصمة تشاركي، وأنها قادرة علي تبادل البيانات، بحيث يحصل المواطن علي الاستحقاقات وخدماته من منفذ واحد، دون تكلفته عناء الانتقال بين أروقه الحكومة لتجميع المستندات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة .

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ولفت وزير الاتصالات إلي أبرز الجهود المبذولة في مجال التحول الرقمي بمختلف القطاعات، ومنها منظومة “الرقم القومي للعقارات” بحيث يخصص لكل عقار رقم قومي متفرد، الذي يعد بمثابة حوكمة للمنظومة .

وأشار إلي أن هناك تكرارًا في أسماء الشوارع، ما له أثر سلبي علي دقة البيانات واستخدامها في مختلف القطاعات.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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