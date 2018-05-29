وزير الاتصالات: التحول إلى مصر الرقمية فى 2022

المال - خاص كشف المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه مع نهاية عام 2020 سيتم الإعلان عن التحول الرقمي لمصر بعد تطبيق استراتيجية «ديجيتال إيجبت»، مشيرا إلى أنه مع نهاية عام 2019 أيضا سيتم الانتهاء من تقديم كل…



المال – خاص

كشف المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه مع نهاية عام 2020 سيتم الإعلان عن التحول الرقمي لمصر بعد تطبيق استراتيجية «ديجيتال إيجبت»، مشيرا إلى أنه مع نهاية عام 2019 أيضا سيتم الانتهاء من تقديم كل الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية، بحيث تسهل على المواطنين الحصول على الخدمات المستهدفة.

وأضاف «القاضي»، خلال حفل السحور السنوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي نظمته الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، ومنظمة اتصال، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن مصر اتجهت إلى تشجيع صناعة الإلكترونيات، وأصبح هناك أول محمول صنع في مصر، وتم تحويل التحديات إلى فرص وهناك اتجاهات قوية للاتجاه نحو تصنيع «التابلت»، فلدينا شركات عالمية مستمرة في دعم التوجه الحكومي نحو صناعة الإلكترونيات.

وأشار إلى أن القطاع قد حقق معدلات نمو وصلت إلى 14% بنهاية الربع الأول من العام الحالي للمرة الأولى في تاريخه، وفقا لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، موضحا أن النمو الذي تحقق كان بواقع 9.5% لقطاع الاتصالات، و4.5% لتكنولوجيا المعلومات، وأن القطاع قد تصدر خلال العام المالي الماضي النمو الاقتصادي في الدولة مدفوعا باستثمارات الشركات ورخص الاتصالات التي طرحتها الحكومة، وفي مقدمتها رخص الجيل الرابع للمحمول.

من جانبه، أكد الدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة منظمة اتصال، أن إستراتيجية جمعية اتصال تتماشا مع الإستراتيجية العامة للحكومة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى أعلنها مؤخرا المهندس ياسر القاضي، خاصة أن الدولة المصرية حريصة على توطين التكنولوجيا فى المجتمع ودمج وإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العديد من القطاعات الحكومية وفى مختلف المجالات، وذلك لما لها من أثر إيجابى على زيادة معدلات النمو على كافة المستويات فى المجتمع.