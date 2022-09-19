وزير الاتصالات: الانتهاء من تطوير 164 مكتب بريد في قنا

تفقد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا موقع أعمال تطوير البنية التحتية للاتصالات، ومد كابلات الألياف الضوئية فى قرية الحلة بمركز قوص بمحافظة قنا وذلك فى إطار تنفيذ المشروع الذى تقوم به الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية، حيث كان فى استقبالهما المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، وعدد من قيادات الشركة.



واطلع الوزير على ما تم إنجازه من أعمال تطوير للبنية التحتية للاتصالات بقرية الحلة حيث انتهت الشركة المصرية للاتصالات من تنفيذ الشبكة بنسبة 100% وتركيب ٤ كبائن بإجمالي عدد 232 بوكس، وتم تشغيل خدمات الألياف الضوئية إلى المنازل FTTH.



وقام طلعت بزيارة أحد منازل المواطنين بالقرية التى تم توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة إليها مؤخرا ضمن مبادرة حياة كريمة. ودار حوار بين السيد الوزير وطالبة من أفراد الأسرة التى أوضحت مدى استفادتها المتحققة من الانترنت فائق السرعة؛ كونها تنمى مهاراتها من خلال التعلم عبر الإنترنت.

وأشار طلعت إلى أن مبادرة حياة كريمة تعد مشروعا قوميا شامل تتضافر من خلاله جهود جميع قطاعات الدولة من أجل النهوض بالقرى المصرية، موضحا دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المشاركة فى تنفيذ مستهدفات المبادرة من خلال تطويع أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإضفاء البعد التكنولوجى ودمجه بعراقة القرية المصرية الاصيلة على النحو الذى يسهم فى الارتقاء بالأحوال المعيشية لأهالى قرى المبادرة وتمكينهم من استخدام التكنولوجيا الرقمية للحصول على فرص متميزة فى التدريب والعمل بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية.



وأضاف طلعت أن الوزارة تنفذ عددا من المشروعات التى تستهدف تطوير البنية التحتية المعلوماتية لتكون الركيزة الأساسية لعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بقرى حياة كريمة؛ حيث تشمل المشروعات أربعة محاور رئيسية وهى: ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتطوير مكاتب البريد، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول؛ فضلا عن تنفيذ برامج لنشر الثقافة الرقمية وبناء القدرات فى مجال تكنولوجيا المعلومات، والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى قرى حياة كريمة.



كما افتتح طلعت، واللواء أشرف الداودى وشريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أربعة مكاتب للبريد بالمحافظة وهى: مكتب بريد “قنا” الجديدة، ومكتب بريد “الأشراف”، ومكتب بريد “أبو الجود”، ومكتب بريد “نجع حمادى” وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية للمواطنين.



وتضم منطقة بريد قنا 188 مكتب بريد منتشرين فى جميع أنحاء المحافظة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، وقد تم الانتهاء من تطوير 164 مكتب بريد.



فيما تم الانتهاء من تطوير 3386 مكتب بريد على مستوى الجمهورية من إجمالى 4000 مكتب كما تم استحداث 200 مكتب جديد.



ويعد مكتب بريد “أبو الجود” هو أحد مكاتب مبادرة حياة كريمة التى تم تطويرها؛ ويخدم حوالى 8 آلاف مواطن؛ فيما يخدم مكتب بريد “الأشراف” حوالى 40 ألف مواطن، بينما يخدم مكتب بريد “قنا” الجديدة حوالى 7 آلاف مواطن، ويخدم مكتب بريد “نجع حمادى” قرابة 250 ألف مواطن.



وتؤدى جميع هذه المكاتب خدمات مصر الرقمية إلى جانب جميع الخدمات البريدية والمجتمعية والمالية المتكاملة مثل صرف المعاشات، وخدمات الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضي.



كما أن هذه المكاتب مزودة بماكينات صراف آلى ATM بالإضافة إلى أحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة.



وفي سياق متصل ؛ قال شريف فاروق أن البريد المصرى يساهم بقوة فى مبادرة حياة كريمة والتى تشمل52 مركزا فى 20 محافظة يتم خدمتهم من خلال 853 مكتب بريد إلى جانب 333 مجمع خدمى منتشرة بتلك المحافظات؛ مشيرًا إلى أنه تم تطوير 676 مكتب بريد حتى الآن بنسبة إنجاز تصل إلى 80% موضحًا أنه سيتم الانتهاء بنهاية العام الحالى من تطوير جميع المكاتب التى تقع فى نطاق المبادرة، وذلك ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات والتى تهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتصبح مكاتب البريد وجهة المواطن للحصول كافة الخدمات.



يذكر أن الدكتور عمرو طلعت يقوم اليوم بزيارة لمحافظة قنا لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى مبادرة حياة كريمة بالمحافظة. حيث من المقرر أن يزور طلعت مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة جنوب الوادى، كما سيشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم التى تستهدف تحقيق التحول الرقمى بالمحافظة وبناء قدرات شباب قنا.



ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة تفقد عدد من المدارس التى تم تجهيزها تكنولوجيا لتيسير العملية التعليمية للطلاب ذوى الإعاقات البصرية والذهنية. وكذلك تفقد سير العمل فى أحد مراكز خدمة العملاء للشركة المصرية للاتصالات.