وزير الاتصالات : الاستثمارات الحكومية بالقطاع خلال 2022/2023 ستصل إلى 22.8 مليار جنيه

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الشباب المصري لديها القدرة علي تطويع التكنولوجيا في خدمة المجتمع ومواجهة جميع التحديات على الصعيدين المحلي والإقليمي ، موضحا أن الأحداث المتلاحقة خلال الأعوام الماضية أكدت أهمية القطاع كقاطرة للاقتصاد في جميع دول العالم.

وأكد أن حجم استثمارات دول العالم علي الرقمنة بنهاية العام الحالي سيصل إلي 4.5 تريليون دولار بزيادة 5% عن عام 2021 ، لافتا إلي أن حجم الاستثمارات الحكومية في قطاع الاتصالات بمصر خلال العام المالي 2022/2023 سيصل إلي 22.8 مليار جنيه بنسبة نمو 22%.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح المؤتمر السنوي الرابع للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات الذي تنظمه شعبة الاقتصاد الرقمي اليوم بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ولفت إلي أن قطاع الاتصالات الأعلي نموا خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة نمو في حدود 16% ، مقدرا حجم الاستثمارات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي بنحو 1.7 مليار دولار .

وتابع أن القطاع سيعمل علي مجموعة محاور في استكمال ملف مصر الرقمية أبرزها تعميق الخبرات واستكمال تنمية القدرات البشرية ، مشيرا إلي أن العام المالي الحالي بلغت الاستثمارات في التنمية البشرية داخل القطاع 1.1 مليار جنيه بزيادة 22 ضعفا بإجمالي 200 ألف متدرب بزيادة 50 ضعفا مقارنة بثلاثة أعوام مضت.

وتابع : ارتفع حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة المصرية خلال العام الماضي إلي 490 مليون دولار مقارنة 170 مليون دولار في وقت سابق.