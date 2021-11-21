اتصالات وتكنولوجيا

وزير الاتصالات: اعتماد بدء عمل الترددات الجديدة للمحمول في الحيز 2600 ميجاهرتز بتقنية TDD

سيسهم تشغيل الترددات الجديدة فى إحداث نقلة نوعية بجودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات
المال - خاص 4:30 م, الأحد, 21 نوفمبر 21 4:30 م, الأحد, 21 نوفمبر 21

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صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعتمد بدء العمل بالترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول فى الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بتقنية TDD بحجم 40 ميجاهرتز من إجمالى حزمة الترددات التى حصلت على حق استخدامها شركات (فودافون مصر – اتصالات مصر – الشركة المصرية للاتصالات) باستثمارات تقدر بــ 1.170 مليار دولار

وأكد خلال تصريحات له أن هذه الخطوة تأتى في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين حيث سيسهم تشغيل الترددات الجديدة فى إحداث نقلة نوعية بجودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات المقدمة للمستخدمين خلال الفترة القادمة بما يتماشى مع أعلى المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها لجودة الخدمات، وعلى النحو الذى يواكب حجم الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات بالسوق المصرية، ويدعم عمليات التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.

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ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركات الحاصلة على حق استخدام الترددات الجديدة بضرورة اتخاذ اللازم نحو تعظيم الاستفادة من الترددات الجديدة وتطبيق الإجراءات الفنية التى من شأنها تهيئة الشبكات ورفع كفاءة استخدام الطيف الترددى وإنهاء كافة الاختناقات التى قد تؤثر على جودة الخدمات بشكل سريع، ليلحظ المستخدمين بتحسن ملحوظ فى جودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات مطلع العام المقبل وتزامنا مع المجهودات التي تمت لتسريع وتيرة إنشاء ابراج المحمول والتي اثمرت عن زيادة ملحوظة في عدد الأبراج المنشأة.

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وتأتى هذه الخطوة بعد أن قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بإخلاء وتخصيص الترددات، وفى إطار الخطة الشاملة للجهاز لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


ويقوم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشكل شهرى بإجراء قياسات لمؤشرات جودة خدمات التليفون المحمول وارسال تلك النتائج للمشغلين لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة فى الأماكن والمناطق التى تم رصد سوء الخدمة بها، كما يقوم الجهاز بمتابعة خطط الشركات ونتائج الإجراءات الفنية التى تتخذها وتأثيرها على جودة الخدمات فى التقارير اللاحقة، وحال استمرار رصد أى سوء لجودة الخدمة بتلك المناطق يتم تطبيق لائحة الجزاءات وتوقيع الغرامات على الشركات فى حالة تجاوزها معايير الجودة المقررة.

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يذكر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كان قد طرح الترددات الجديدة بعرض 2×40 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600 بتقنية الـــTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول فى مصر مقرونة بوضع معايير جديدة لخدمات الاتصالات المقدمة فى السوق المصرية (خدمات صوتية – نقل بيانات) بما يتماشى مع المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها دوليًا، حيث أسفرت هذه العملية عن حصول شركة فودافون مصر للاتصالات على 40 ميجاهرتز وشركة اتصالات مصر على 20 ميجاهرتز، والشركة المصرية للاتصالات على 20 ميجاهرتز.

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بقلم المال - خاص

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