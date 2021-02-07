وزير الاتصالات : اشتراط توصيل الألياف الضوئية للحصول على رخصة أي عقار جديد

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه مع بداية شهر أبريل المقبل سيتم اشتراط توصيل الألياف الضوئية للحصول على رخصة أي عقار جديد، مثلها مثل باقى المرافق حتى يصدر له الترخيص، مؤكدا أن الألياف الضوئية يتم التعامل معها معاملة باقى المرافق.

جاء ذلك خلال تعقيب وزير الاتصالات على كلمات النواب، بشأن بيانه عن أداء وزارة الاتصالات الذى سبق وألقاه اليوم أمام الجلسة العامة.

وأشار إلى أن توصيل الكبلات يحتاج إلى الحفر، ولابد أن يتم بحرص بالتنسيق مع باقي أجهزة الدولة، وتوصيل الألياف الضوئية يتطلب التأكد من تركيب باقي المرافق؛ لأنه الألياف الضوئية تأتي في نهاية المطاف بعد المرافق الأخرى.

وزير الاتصالات : القومي للاتصالات يراقب أبراج المحمول

وقال الوزير في كلمته حول الآثار الصحية لأبراج شبكات المحمول، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يراقب الإشارات الناتجة عن الأبراج، ويتأكد بشكل مستمر من مطابقتها للمواصفات العالمية.

وحول تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، أوضح الوزير، أنه نافذ منذ صدوره، وأن أي مواطن يتعرض لمخالفة يمكنه التقدم بشكواه للجهات المعنية.

وحول التحول الرقمى، أوضح أننا نعمل على ازدواج المنظومة، وأنه جارٍ توصيل كل الأجهزة الحكومية بكابلات الألياف الضوئية.

وزير الاتصالات: إنشاء 25 برجا للشركات في الشهرين المقبلين

وحول ضعف خدمة شبكات المحمول، أوضح وزير الاتصالات، أن خلال الفترة المقبلة، هناك عدد من الترددات الجديدة لم تدخل الخدمة بعد، وأنه حال دخولها سيكون هناك انفراجة في مستوى الشبكة يشعر به المواطن، كما ان هناك انفراجة أخرى ستكون من خلال زيادة الأبراج.

وتابع وزير الاتصالات، أنه تمت الموافقة على إنشاء 25 برجا للشركات في الشهرين المقبلين حتى يمكن للشركات مد الخدمة في مناطق لا توجد بها شبكة جيدة.

وأشار إلى أنه أصبح من حق كل مشغل، الانتقال من شركة محمول لأخرى بنفس رقمه، دون انتظار موافقة الشركة التابع لها رقمه، طالما مسددا اخر فاتورة لدى شركات المحمول.

تطوير 1500 مكتب بريد

وردا علي مطالب النواب بتطوير مكاتب البريد ، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة حريصة على تطوير مكاتب البريد، مشيرا إلى أنه هذا العام سيتم تطوير 1500 مكتب بريد.

وأشار إلى أنه يتم تزويد مكاتب البريد بآليات الصرف الآلي، وتم تزويد بـ 1000 مكنة للصراف الآلي، موضحا أن الزحام يحدث في توقيتات صرف المعاش وسيتم التغلب على هذه الظاهرة بالدفع بالمكاتب المتنقلة.

وأوضح أن مشروع حياة كريمة يستهدف توصيل المرافق في 51 مركزًا، وسيتم توصيل جميع المرافق بما فيها الألياف الضوئية بكلفة 5.6 مليار جنيه.

وأكد أنه تم توفير 5.5 مليار جنيه لتوفير كبائن وتوفير السعة المطلوبة لكبائن الإنترنت، موضحا أن قطع الخدمة يكون نتيجة قيام أحد الجهات بأعمال حفر وليس سببه ضعف الخدمة.

مصر في المركز الرابع أفريقيا في سرعة الانترنت

وأوضح أن تذبذب ترتيب مصر في سرعة الإنترنت أن مصر في المركز الرابع أفريقيًا وهو ثابت أما على المستوى العالمي فهو أمر طبيعي نظرا لتباين المشروعات في دول العالم.

وعن خدمات المحمول قال إنها تأتي من خلال الأبراج، والانفراجة الكبرى كان بتوقيع اتفاق بأبراج جديدة لشبكات المحمول ولكنها لم تتدخل الخدمة وحال دخولها الخدمة سيشهد هذا المرفق انفراجة.

لجنة دائمة مع المجتمعات العمرانية والمحاليات للإسراع بتركيب أبراج المحمول

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة دائمة مع المجتمعات العمرانية والمحاليات للإسراع بتركيب أبراج المحمول، وجارٍ العمل مع المحليات للانتهاء من 250 برجا لتتمكن الشركات من أن تمد خدماتها، أما الحوكمة، وذلك بهدف الوقوف على جودة الخدمات للشركات، وضرورة حرية المواطن بالتنقل بين شركات المحمول خلال 24 ساعة طالما أنه قام بتسديد الفواتير.

ونوه بأن التنقل بين الشركات يحفز على التنافس وتجعل من المواطن صاحب الكلمة العليا.