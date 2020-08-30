وزير الاتصالات : إنشاء نظام إلكتروني لإدارة أملاك الدولة بالذكاء الاصطناعي

إلى جانب ميكنة المستشفيات الجامعية خلال عامين

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات عن أبرز المشروعات المقرر طرحها خلال المرحلة المقبلة وعلي رأسها إنشاء نظام إلكتروني لإدارة أملاك الدولة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وكانت وزارة الاتصالات وقعت في ديسمبر 2018 بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط تصل مدته إلى 3 سنوات

وتتضمن مشروعاته باقة من التطبيقات التكنولوجية الأساسية التي تتضمن نظام متكامل لإدارة الموارد المؤسسية ERP يشمل مجموعة من الأنظمة الفرعية لإدارة المخازن والمشتريات وشئون العاملين والاستحقاقات، بالتكامل مع الأنظمة المتوافرة فعلياً، وميكنة إدارة أملاك الدولة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ونظم لإدارة فرق العمل الخارجية، بالإضافة إلي تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة ببعض الخدمات المميزة المقدمة للمواطنين

إلي جانب أنظمة لإدارة وتطوير الأعمال ذات الطبيعة الخاصة بكل محافظة باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق معايير الجودة الأساسية داخل مراكز خدمات المواطنين والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.

وقال الوزير خلال لقاءه في برنامج المواجهة مع الإعلامية ريهام السهيلي المذاع علي فضائية اكسترا نيوز إن الاتصالات تخطط أيضا لميكنة جميع المستشفيات الجامعية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي خلال العامين المقبلين .

كما تسعي الوزارة أيضا إلي تدشين نظام لحفظ وميكنة التراث المصري بالتعاون مع وزارة الثقافة، بحسب الوزير.