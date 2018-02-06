وزير الاتصالات: إنشاء مصنعين في منطقة بني سويف التكنولوجية‎

المال ـ خاص:كشف المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات عن انشاء مصنعيين جديدين فى المنطقة التكنولوجية ببنى سويف ، وانشاء مجمع صناعى فى منطقة السادات التكنولوجية ، فضلا عن انشاء منطقة تكنولوجية ثامنة فى مدينة المنصورة الجديدة.وكانت "المال" قد انفردت اليوم الثلاثاء، بالكشف عن اجراء وزارة الاتصالات مفا

المال ـ خاص:



كشف المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات عن انشاء مصنعيين جديدين فى المنطقة التكنولوجية ببنى سويف ، وانشاء مجمع صناعى فى منطقة السادات التكنولوجية ، فضلا عن انشاء منطقة تكنولوجية ثامنة فى مدينة المنصورة الجديدة.



وكانت “المال” قد انفردت اليوم الثلاثاء، بالكشف عن اجراء وزارة الاتصالات مفاوضات مع إحدى الشركات العالمية لإنشاء مصنع لإنتاج كابلات الألياف الضوئية فى مدينة بنى سويف التكنولوجية.



وقال القاضى خلال الكلمة التى ألقاها مساء أمس الأثنين امام الشركات اعضاء جمعية اتصال أن التحول إلى المجتمع الرقمي هو استراتيجية دولة يتم تنفيذها بالتعاون بين كافة القطاعات بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال معاملات الكترونية تسهم في القضاء على الفساد.

وأشار إلى أن أمن المعلومات يعد أحد أهم العوامل الرئيسية لضمان تحقيق هذا التحول وتعزيز منظومة الشمول المالي. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته جمعية اتصال في إطار مبادرة “لقاء مع الحكومة”، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأعضاء جمعية اتصال ومنظمات المجتمع المدني.

واستعرض محاور “استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2025” التي تم عرضها مؤخراً على رئيس الجمهورية تتضمن 9 محاور رئيسية هي: تهيئة بيئة جاذبة للإبداع والاستثمار التكنولوجي، وتنمية القدرات البشرية، وتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة، وتطوير البنية الأساسية للاتصالات، والتحول إلى المجتمع الرقمي، وتشجيع الإبداع وريادة الأعمال، وزيادة الاستثمارات وفتح أسواق جديدة إقليميا ودولياً، والتنمية المجتمعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير الخدمات البريدية والشمول المالي للمواطنين.

وأوضح أن القطاع استطاع تحقيق أعلى معدلات نمو بنسبة وصلت الى 12.5%، ومحققا نسبة مساهمة في الناتج المحلى الإجمالي بلغت 3.5%، كما بلغت صادرات تكنولوجيا المعلومات ما يقرب من 3.26 مليار دولار وفقا لتقرير مؤسسة IDC الدولية، مشيراً الى الجهود التي تبذلها الوزارة لخلق مناخ ملائم للاستثمار وتحقيق العدالة في التنمية التكنولوجية حتى لا تكون حكرا على القاهرة فقط من خلال انشاء مناطق تكنولوجية في محافظات مختلفة، حيث تم تخصيص فصل كامل للمناطق التكنولوجية في قانون الاستثمار لتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين بها.



وأشاد بنجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اقامة شراكات ناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، مؤكدا على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستلعب دوراً هاماً في المبادرات الخاصة بالتحول الرقمي من خلال تنفيذ عدد من مشروعات البنية الاساسية للتكنولوجيا للهيئات والمؤسسات خاصة فيما يتعلق بالتطبيقات الخاصة بتقديم الخدمات التعليمية والصحية والكهرباء والطاقة وغيرها، فضلا عن التطبيقات الخاصة بإدارة نظم المدن الذكية.



كما أكد القاضي على الدور الذي تقوم به الهيئة القومية للبريد لتعزيز منظومة الشمول المالي، مضيفا انه في إطار خطة الوزارة لدعم الابداع والابتكار فانه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على نشر مجتمعات الابداع التكنولوجي داخل الجامعات في كافة المحافظات، موضحا استكمال تنفيذ برامج ومبادرات دمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها أحد محاور استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من ناحية أخرى أوضح حازم الطحاوي رئيس جمعية اتصال أن خطة الجمعية لعام 2018 تركز على تنمية صناعة التعهيد بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تشجيع الشباب على العمل في مراكز خدمات التعهيد، ورفع الكفاءة الفنية للكوادر العاملة من خلال برامج تدريبية لبناء القدرات، والعمل على التوسع في تغطية أسواق مختلفة في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا.

وأشار الى أن الجمعية تستهدف أيضا تشجيع الشركات على استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة وتأهيلهم لاستخدامها من خلال الحضانات التكنولوجية، بالإضافة إلى دعم أنشطة الابداع وريادة الأعمال، مستعرضا أهم الانجازات التي حققتها الجمعية خلال العام الماضي ومنها مساعدة الشركات في التوسع في الأسواق الخارجية، ودعم استخدام تطبيقات انترنت الأشياء، وانشاء مجمع للإبداع بالشراكة مع عدد من الشركات والهيئات العلمية في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب بالإسكندرية معربا عن رغبة جمعية اتصال في انشاء مجمعات أخرى للإبداع داخل المناطق التكنولوجية التي تم إنشاؤها.