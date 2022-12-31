وزير الاتصالات: إنجاز 110% من خطة إنشاء أبراج المحمول في الغربية خلال 2022

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لقاء موسعا بديوان عام محافظة الغربية بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظة؛ حيث تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة والتى تهدف إلى رفع كفاء البنية التحتية المعلوماتية، وتحقيق التحول الرقمى بالمحافظة، وتنمية القدرات الرقمية لشباب المحافظة.

وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى مشروعات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الغربية فى عدد من المحاور، والتى تشمل الخدمات البريدية؛ حيث يتم تنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد بالمحافظة، كذلك تم تزويد المحافظة بعدد 6 مكاتب متنقلة لتحريكها فى الأماكن التى تشهد ازدحاما موسميا مثل أوقات صرف المعاشات، كما تم التوسع فى عدد آلات الصراف الآلى لتصل إلى أكثر من 108 آلات صراف آلى فى مكاتب البريد؛ بالإضافة إلى إنشاء مكتبين حديثين للبريد وستتم زيادة العدد بما يتسق مع خطة المحافظة لتقديم الخدمات للمواطنين، والانتهاء من تجديد 27 مكتبا تابعة للمحافظة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وأكد على التعاون المثمر مع محافظة الغربية فى إصدار تراخيص إنشاء أبراج المحمول حيث تم الانتهاء من إنشاء 85 برج محمول جديد بنسبة إنجاز 110% من المستهدف فى عام 2022، كما دخل الخدمة 25 برج محمول من مستهدف 53 برج محمول فى قرى حياة كريمة بالمحافظة؛ فيما سيدخل الباقى الخدمة خلال الربع الأول من عام 2023؛ لافتا إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم فى مشروع ميكنة مدارس الدمج التى تستضيف الطلاب ذوى القدرات الخاصة؛ موضحا أنه تم الانتهاء من تزويد 25 مدرسة من مدارس الدمج بالمحافظة؛ بمعامل الحاسبات وسيتم الانتهاء من تزويد 20 مدرسة أخرى بالمعامل خلال العام المقبل، كما تم الانتهاء من تدريب 2000 مدرس وموجه بالغربية خلال 2022 لتأهيلهم للتعامل مع الطلاب من ذوى القدرات الخاصة.

ولفت الوزير إلى التعاون المشترك فى ميكنة ديوان عام المحافظة ومده بمجموعة من البرمجيات التى تطور العمل بالمحافظة؛ مضيفا أنه من المقرر أن تشمل الزيارة تفقد سير العمل فى مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المحافظة من خلال تفقد وافتتاح عدد من مكاتب البريد، وكذلك تفقد المشروعات التى تنفذها الوزارة فى قرى حياة كريمة بالمحافظة، وتفقد إحدى مدارس الدمج التى تم تقديم الدعم التكنولوجى لها، بالإضافة إلى تفقد الأعمال الإنشائية لمركز إبداع مصر الرقمية الذى تقيمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جامعة طنطا.

وتطرق الاجتماع إلى جهود تطوير البنية التحتية للاتصالات ودعم جهود التحول الرقمى بمحافظة الغربية؛ حيث انتهت الشركة المصرية للاتصالات من أعمال التحول الرقمى للجهات والمؤسسات الحكومية بالمحافظة بنسبة 100%، وذلك من خلال الانتهاء من جميع الأعمال لعدد 692 موقعا للتحول الرقمى بمختلف الجهات الحكومية والتى تم استهدافها خلال خطة العمل.

وعقب الاجتماع؛ تفقد الوزير والمحافظ المركز التكنولوجي، ومركز البنية المعلوماتية والتحكم بديوان عام المحافظة ، بالإضافة إلى سير العمل فى مركز خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات بسنترال “طنطا ٣”؛ حيث كان فى استقبالهما المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من القيادات التنفيذية بالشركة.

ويقدم المركز عدد من خدمات الاتصالات للمواطنين تتضمن خدمات الخط الأرضى الثابت، وخدمات الانترنت الثابت، والخدمات المضافة لخدمات الانترنت الثابت، بالإضافة إلى خدمات المحمول، وخدمات المحفظة الالكترونية، وخدمات حجز النطاق واستضافة المواقع. كما يقدم خدمات المحمول للشركات، وبيع أجهزة واكسسوارات المحمول والأرضى والانترنت باختلاف أنواعها، وخدمة التقسيط لأجهزة المحمول والانترنت الثابت بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر. حيث يقبل الفرع المدفوعات الحكومية الإلكترونية لخدمات الإنترنت الثابت والمحمول.

كما تفقد ا ايضا سير العمل داخل مكتب بريد طنطا الرئيسى؛ حيث كان فى استقباله الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.