وزير الاتصالات : إطلاق المرحلة الرابعة من ميكنة الخدمات الحكومية في بورسعيد خلال أسابيع

وقال طلعت إن المرحلة تتضمن خدمات الغرف التجارية والمجتمعات العمرانية والكهرباء والسهر العقاري وانفاذ القانون،

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات عن استهداف الوزارة إطلاق المرحلة الرابعة من مشروع ميكنة الخدمات الحكومية في مدينة بورسعيد خلال أسابيع.

وقال طلعت في لقاء سنوي نظمته جمعية اتصال، اليوم الاثنين، إن المرحلة تتضمن خدمات الغرف التجارية والمجتمعات العمرانية والكهرباء والسهر العقاري وانفاذ القانون، موضحا أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة التي تحمل عنوان مصر الرقمية

وأكد أن استراتيجية مصر الرقمية تعتمد علي محورين التحول الرقمي وبناء الإنسان والقدرات داخل القطاع يقومان علي تطوير البينة التحتية المعلوماتية وتهيئة البينة التشريعية

ولفت وزير الاتصالات إلى أن الاتصالات تستهدف من وراء الرقمنة حوكمة وتطوير الأداء الحكومي من خلال مبادرات رقمية وإدارة سياسات المعلومات .

وأضاف أن مشروع ميكنة الخدمات الحكومية بدأ منذ منتصف 2019 من خلال خدمات التموين والتوثيق والحالة الشخصية

وفي أكتوبر الماضي، قال طلعت، خلال لقاء مع أعضاء لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إنه من المتوقع ارتفاع عدد الخدمات الحكومية المميكنة في بورسعيد إلى نحو 170 خدمة، بنهاية 2019

محمود جمال و أحمد عوض