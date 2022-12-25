وزير الاتصالات: إتمام منظومة التقاضي عن بعد بالمحاكم الاقتصادية تيسيرا على المستثمرين خارج مصر

كشف وزير الاتصالات عمرو طلعت، عن أن جهود الوزارة تتم على أكثر من محور، منها إتمام منظومة التقاضي عن بعد، في المحاكم الاقتصادية، للتيسير على المستثمرين خارج القطر المصري لمباشرة أعمالهم وحل المنازعات دون استلزام ذلك الحضور للمحكمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للشيوخ، والتي تطرقت إلى مناقشة طلب تقدم به النائب ناجح سيد، وأكثر من عشرين عضوا بالمجلس، حول استيضاح سياسة الحكومة، بخصوص الإجراءات التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات، ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية.

و لفت إلي اعتماد الوزارة على الرسائل النصية وعديد من الأدوات الأخرى، لحث المواطنين علي استخدام مكاتب البريد لصرف مكافآت وما شابه خلال فترة جائحة كورونا.

وأضاف وزير الاتصالات خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أنه خلال تلك الفترة قدمت الوزارة مجموعة ضخمة من الخدمات الرقمية، مشيرا إلي وجود شراكات مع وزارة الزراعة، ووزارة الصحة في التأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي حول منظومة الامتحانات الرقمية.

وزير الاتصالات : تصدرنا أفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت كان الـ40 أفريقيا، ومنذ عام 2022 تصدرنا قائمة الدول الأفريقية فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت.

وأوضح أن البنية التحتية الرقمية للمحمول و دعمها و تقويتها ، ترتكز على محورين هما الأبراج و الأطياف الترددية المتاحة للشركات المشغلة، موضحا أنه حتى 2020 كانت طاقة شركات الاتصالات إنشاء من ألف إلى 1200 برج، وفي عام 2021 تم إنشاء 2000 برج، والعام الجارى نستهدف 2850 وحتى أمس تم إنشاء 2802 برج، قائلا: نسابق الزمن لإنهاء الـ 48 برج المتبقية.

وأكد المهندس عمرو طلعت، أن هناك 33 ألف مبنى حكومي سيتم إمداده بالألياف الضوئية بتكلفة 7 مليارات جنيه.