رياضة

وزير الإنتاج الحربي يوجه باتخاذ اللازم نحو الحالة الصحية لمدير الفريق الأول لكرة القدم 

أكدت الوزارة أن وزير الدولة للإنتاج الحربى يتابع الحالة الصحية أولاً بأول ووجه باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة تجاه حالة "مهدى"
أحمد اللاهوني 7:56 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21 7:56 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21

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وجه المهندس محمد أحمد مرسى ، وزير الدولة للإنتاج الحربى، باتخاذ اللازم نحو الحالة الصحية لمدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربى خالد مهدى.

وأكدت الوزارة فى بيان لها قبل قليل، أنها تولى العاملين بها كافة أطر الرعاية الصحية، وأن حالة خالد مهدى مدير الكرة للفريق الأول بنادى الإنتاج الحربى تتابع بشكل دورى من المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب.

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وأضافت أن هناك لجنة من الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى قامت بزيارة خالد مهدى بمركز دكتور ياسين عبدالغفار بمدينة نصر، كما قام اللواء أشرف عبدالحليم عامر رئيس مجلس إدارة نادى المصانع الحربية بزيارة “مهدى” للاطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية.

وقام المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب بالتواصل تليفونيا مع خالد مهدى للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكداً له أن وزير الدولة للإنتاج الحربى يتابع الحالة الصحية أولاً بأول ووجه باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة تجاه حالة “مهدى”.

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يشار إلى أن “مهدى ” تم تعينه فى عام 2006 بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى) وقد تم انتدابه بمأمورية لنادى الإنتاج الحربى إعتبارا من أغسطس 2010 وقد منح الفريق الكثير من الجهد والتعب، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة لتوفير أفضل طرق العلاج التى تناسب حالته الصحية لاستكمال مسيرته مع فريق الإنتاج الحربى.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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