وزير الإنتاج الحربي يوجه الشركات التابعة بوضع إستراتيجية واضحة للتطوير

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعًا لمتابعة الموقف المالي والتنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير ضرورة وضع رؤية وإستراتيجية واضحة ومحددة لكل شركة ووحدة من الجهات التابعة خلال الفترة القادمة تستهدف إحداث أوجه للتطوير وبما يلائم طبيعة عمل كل جهة وتحديد سبل النهوض بمخططات الإنتاج والتسويق لديها في ضوء الدراسات التي تتم للملفات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها كل جهة.

عقب ذلك قام المهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية بإجراء عرض تقديمي أوضح خلاله الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التي تشارك في تنفيذها الشركة ( م/ 360 الحربى ) بجانب إستعراض خطط المشروعات المستقبلية التي ستقوم بها الشركة من أجل التطوير وزيادة العملية الإنتاجية للمنتجات النمطية التى تتميز بها الشركة منذ نشأتها وبما يحقق لها التنافسية فى السوق المصرية والاسواق الخارجية.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الإلتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور المنتج المحلي وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة التصنيع والإنتاج خاصة بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس والتي تستلزم منا زيادة قدراتنا التصنيعية والإنتاجية والاتجاه نحو التصدير بقوة دعما للاقتصاد المصري.

وبدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر، بأن الوزير ” محمد صلاح ” شدد خلال الاجتماع على ضرورة قيام شركة حلوان للأجهزة المعدنية بالإنتهاء من كافة المشروعات التى تشارك فى تنفيذها فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة وفقاً لاعلى المعايير.

حضر الإجتماع المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة.