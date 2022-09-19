وزير الإنتاج الحربي يهنئ فريق المصارعة بمصنع إنتاج المدرعات على فوزهم ببطولة الجمهورية

حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى على توجيه التهنئة لفريق المصارعة الرومانية بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع للوزارة، وذلك لنجاحهم بحصد المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة الجمهورية للشركات رقم (55) والتي أقيمت بمحافظة بورسعيد خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري.

من جانبه قدم المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات الشكر والتقدير لوزير الدولة للإنتاج الحربي على دعمه المتواصل للعاملين بالمصنع.

كما قدم الشكر لمحافظة بورسعيد على استضافة هذا العُرس الرياضي والذي تقوم المحافظة بإستضافته كل عام وتوفير كافة المستلزمات والأمور اللوجستية.

وأشاد “رزق” بدور الاتحاد الرياضي للشركات في تنظيم محفل بطولة الجمهورية للشركات ورؤية الاتحاد الرامية إلى تشجيع العاملين على ممارسة الرياضة.

كما قام رئيس مجلس إدارة (200 الحربـــي) بتهنئة فريــق المصارعــة الرومانيــة بالمصنع والذي نجح في حصد المركز الأول وضم الفريق كل من كابتن الفريق والمدير الإدارى اللاعب أحمد عبد الحميد واللاعب علي عبد الجابر واللاعب عزت ميشيل توفيق واللاعب محمد حسن محمد واللاعب دسوقي حسن دسوقي.

وضم الفريق اللاعب أحمد محمد يونس واللاعب سيد حسين محمود واللاعب حسن حسين محمد واللاعب عصام سليمــان عبدربه واللاعب أحمد محمد عبد الوهاب واللاعب سعيد علــي موسى وعبد الحميد أحمد إبراهيم تحت قيادة المديــر الفنــي البطـل الدولــي السابق كابتن عبد الحميد محمد عبد الحميد.

وبدوره أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، اعتزاز الوزارة بكافة أبنائها المتفوقين فى كافة المجالات والحرص الدائم على تشجيعهم وتحفيزهم لمواصلة هذه النجاحات.