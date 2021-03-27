سيـــاســة

وزير الإنتاج الحربي ينعى ضحايا حادث قطاري سوهاج

معرباً عن خالص تعازيه لأسر وأهالي الضحايا الذين توفاهم الله في الحادث
أحمد اللاهوني 3:16 م, السبت, 27 مارس 21 3:16 م, السبت, 27 مارس 21

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نعى المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث تصادم قطارين والذي حدث أمس الجمعة بمحافظة سوهاج.

معرباً عن خالص تعازيه لأسر وأهالي الضحايا الذين توفاهم الله في الحادث، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يحتسبهم من الشهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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متوجهاً بخالص الدعاء للمصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.

وأشار الوزير “مرسي” فى بيان اليوم، إلى أن التكليفات الرئاسية التي صدرت فور هذا الحادث الأليم الذي يعتصر قلوبنا تعكس إصرار الدولة على أن ينال كل من تسبب في هذا الحادث الجزاء الرادع.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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