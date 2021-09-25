وزير الإنتاج الحربي يمنح طلاب «أكاديمية الهندسة» شهادات التخرج

منح وزير الدولة للإنتاج الحربي، محمد أحمد مرسى طلاب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، شهادات التخرج، وكرم المتميزين فى المجالات الثقافية والفنية والرياضية المختلفة.

وقام طلاب الأكاديمية بتقديم عدد من العروض الفنية الهادفة التى تناقش قضايا هامة فى المجتمع.

وتقدم الوزير “مرسي”خلال احتفالية التخرج اليوم، بالتهنئة للأستاذ الدكتور فوزي إبراهيم على توليه مهام عمادة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة متمنياً أن يُكمِل مسيرة النجاح وأن تشهد الأكاديمية المزيد من الخطوات التي تحقق لها هدفها في أن تكون صرحاً شامخاً على أعلى مستوى من الكفاءة.

وأكد أهمية سرعة الانتهاء من إعداد ملف مشروع الجامعة الأهلية تحت مسمى “الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا” والتي ستكون إضافة جديدة لخطة الدولة للرقي بمنظومة التعليم العالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لها.

واحتفلت وزارة الإنتاج الحربي، اليوم، بتخريج ثانِ دفعات الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة عن العام الدراسي (2020/2021)، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتم إجراء الاحتفال بمسرح قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.