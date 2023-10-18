وزير الإنتاج الحربي يلتقي وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية بكوريا الجنوبية ويزور معرض «ADEX 2023» (صور)

التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع الدكتور إيوم دونغوان وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية “DAPA” بكوريا الجنوبية، جاء ذلك على هامش زيارته لكوريا الجنوبية للمشاركة في فعاليات معـرض سيول الدولي للفضاء والدفاع “ADEX 2023” والتي يرافقه خلالها المهندس ماجد محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي).

وأوضح الوزير “محمد صلاح” أنه تم خلال اللقاء مناقشة محاور التعاون الثنائي بعدد من مجالات التصنيع المشترك وذلك من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين فى ظل التقارب فى وجهات النظر بين القيادة السياسية بالدولتين والتى تشهد تطور فى دفع العلاقات الثنائية فى الوقت الراهن، وتم مناقشة الموضوعات التى يمكن التعاون بها مع الشركات الكورية الجنوبية العاملة فى مجال التصنيع العسكري.

وقام الوزير “محمد صلاح” بتوجيه الدعوة لقيام الشركات الكورية الجنوبية بالمشاركة بمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية “EDEX 2023” المزمع إقامته فى مصر في شهر ديسمبر المقبل والذي سيمثل فرصة وتجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية).

وأشاد الوزير “محمد صلاح” بالتنظيم المتميز للمعرض، معرباً عن تطلعه من خلال هذا المعرض إلى عقد شراكات مع مختلف الشركات العالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

وبدوره رحب الدكتور إيوم دونغوان وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية “DAPA” بكوريا الجنوبية بالمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مثمناً مشاركة سيادته بمعرض “ADEX 2023” .

وأكد عمق علاقات التعاون مع الجانب المصري، كما أعرب “دونغوان” عن تطلع الشركات الكورية الجنوبية للمشاركة في معرض مصر الدولي “EDEX 2023” باعتباره حدثاً عالمياً يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية.

وأثنى الوزير الكوري الجنوبي على الخبرات الفنية والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربي ودورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير.

وفي سياق متصل، قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بزيارة أجنحة عدد من الشركات المشاركة في المعرض وهي الشركات الكورية الجنوبية (هايونداي روتيم، هايونداي ويا، هانوا ايروسبيس، بونجسان، ليج نيكس).

وخلال لقائه بممثلي هذه الشركات تم استعراض القدرات التصنيعية والتكنولوجية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي والإشارة إلى دورها كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وتلبية مطالب القوات المسلحة المصرية من منتجاتها المتنوعة من ذخائر ومعدات وأسلحة وأنظمة إلكترونية متطورة.

كما قام ممثلو الشركات التي تم زيارة أجنحتها بإستعراض الإمكانيات التصنيعية لهذه الشركات التي تعمل في مجالات إنتاج المدرعات والأسلحة والذخائر وغيرها من الصناعات الدفاعية.

بدوره أوضح، محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أن السيد الوزير قام خلال زيارته لأجنحة هذه الشركات بدعوة ممثليها لتبادل الزيارات والوفود مع شركات الإنتاج الحربي للإطلاع على التكنولوجيا المتوفرة لدى الجانبين على أرض الواقع وتحديد أوجه التعاون الثنائي المستقبلي.

وأضاف أن ممثلي الشركات العالمية أشادوا بإمكانيات وخبرات شركات الإنتاج الحربي المصرية وأعربوا عن تطلعهم إلى التشارك معها في مختلف موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة بأن وزير الدولة للإنتاج الحربي شارك أمس في فعاليات افتتاح معرض”ADEX 2023″ وذلك بحضور الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، لافتاً إلى قيام الوزير “محمد صلاح” بزيارة أجنحة عدد من الشركات المشاركة بالمعرض منها جناح شركة ” Korea Aerospace Industries – KAI” الكورية الجنوبية.

وأشار إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين وإستعراض قدرات شركات الإنتاج الحربي التصنيعية، ومن جانبهم قام ممثلو شركة “KAI” بإستعراض نماذج من منتجات الشركة والتي تأسست عام 1999 وهي متخصصة في مجال الصناعات الجوية والفضائية مثل الطائرات والأقمار الصناعية، معربين عن تطلعهم للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي.