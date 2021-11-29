وزير الإنتاج الحربي يلتقي نائب وزير احتياجات الدفاع DAPA بكوريا الجنوبية

فى بداية اللقاء تم الترحيب بوفد كوريا الجنوبية والتأكيد على عمق العلاقات بين الجانبين والتطور الملحوظ التى شهدته خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى كوريا الجنوبية عام ٢٠١٦ ومانتج عنها من تقوية للعلاقات بين الدولتين ونقلها إلى مرتبة الشراكة الإاتراتيجية الشاملة

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى سانج ايل نائب وزير إحتياجات الدفاع DAPA بكوريا الجنوبية ضمن فاعليات اليوم الاول من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية” EDEX 2021″ والذى يقام بمصر فى نسخته الثانية بمركز المنارة خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر حتى ٢ ديسمبر ٢٠٢١ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض وبحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

فى بداية اللقاء تم الترحيب بوفد كوريا الجنوبية والتأكيد على عمق العلاقات بين الجانبين والتطور الملحوظ التى شهدته خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى كوريا الجنوبية عام ٢٠١٦ ومانتج عنها من تقوية للعلاقات بين الدولتين ونقلها إلى مرتبة الشراكة الإاتراتيجية الشاملة.

وأشار الوزير ” مرسى ” إلى زيارته الأخيرة لجمهورية كوريا الجنوبية تلبية للدعوة الموجهة من وزير الدفاع الوطنى الكورى الجنوبى لحضور فعاليات معرض سيول الدولى للفضاء والدفاع (ADEX-2021).

ولفت الوزير ” مرسى ” إلى أن تبادل الزيارات بين الجانبين تساعد على الوقوف على مستجدات التعاون لافتاً إلى أن مشاركة سانج ايل بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ” EDEX 2021 ” جائت لتعزز أطر التعاون بين الطرفين .

عقب ذلك حرص وزير الدولة للإنتاج الحربى على اصطحاب الوفد الكورى بجولة داخل جناح الوزارة فى معرض ” EDEX2021″ استعرض خلالها أحدث المنتجات العسكرية من أسلحة ومعدات وذخائر والتى تشارك بها الشركات التابعة للوزارة .

من جانبه أكد سانج ايل نائب وزير إحتياجات الدفاع DAPA بكوريا الجنوبية أن هذه الزيارة تعد فرصة هامة للإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيات حديثة فى مجال الأنظمة الدفاعية، مشيداً بما شاهده من معروضات بجناح وزارة الإنتاج الحربى، مضيفاً أنه يتطلع من خلال مشاركته بالمعرض إلى عقد شراكات إستراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكرى الدولى مع وزارة الإنتاج الحربى وكذلك كبرى الشركات الإقليمية والعالمية العاملة فى مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

وأكد ” ايل “، أن الافتتاح عكس تنظيماً فريداً ومتميزاً للمعرض مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان المحافظة على صحة وسلامة العارضين والمشاركين، مضيفاً أن افتتاح المعرض جاء كذلك ليؤكد التقدم الهائل الذى تتمتع به مصر فى مجال التصنيع العسكري.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن هذا اللقاء يأتى تعزيزاً للعلاقات القوية بين الجانبين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق فى نهاية اللقاء على تبادل الزيارات للمتخصصين والوفود الفنية بين الجانبين للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة ووضع آليات تضمن تحقيق تعاون مشترك مثمر.