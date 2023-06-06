وزير الإنتاج الحربي يعقد أول اجتماع رسمي بمقر «العاصمة الإدارية» لمتابعة سير العمل

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أول اجتماع رسمي داخل مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب الإنتهاء من أعمال الانتقال الفعلي الكامل للعاملين بوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي، جاء ذلك بحضور عدد من القيادات والمستشارين ورؤساء القطاعات بالوزارة والهيئة.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الاجتماع بالتأكيد على أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجًا نفتخر به جميعًا وأن الانتقال للحي الحكومي والعمل من خلال المقرات الجديدة يعد بمثابة دليلا قويا على قدرة مصر للإتجاه بخطى ثابتة وراسخة نحو مستقبل مشرق بالرغم من كل ما يواجهها من تحديات مثلها مثل باقي دول العالم نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية الأخيرة.

وأشاد بجهود الدولة المصرية لتوفير خدمات نقل ورعاية صحية وخدمية للموظفين المنتقلين إلى العاصمة بالشكل الذي يليق بهم ويليق بمكانة الجمهورية الجديدة التي تشيدها مصر بسواعد أبنائها.

وأشار الوزير “محمد صلاح” إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء الحرص على متابعة سير العمل في إطار الانتقال الفعلي للوزارة والهيئة والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لنقل كافة مبانى الوزارات والهيئات الحكومية والعمل من العاصمة.

وتم التأكد من انتظام سير العمل بالوزارة والهيئة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكيفية العمل خلال الفترة المقبلة وسبل تحقيقها في ضوء جاهزية المكاتب والأجهزة وجاهزية الموظفين لمباشرة العمل في العاصمة الجديدة.

وشدد الوزير على وجوب التزام الجميع بالحفاظ على الموارد المتاحة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، كما تم خلال اللقاء متابعة مستجدات الموضوعات والمشروعات التي تنفذها الشركات والوحدات التابعة.

كما شدد الوزير على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بخدمة الجهات التابعة والإشراف عليها بهدف استكمال ومراقبة سير العملية الإنتاجية وزيادة قدرتها وامدادها بأحدث التكنولوجيات بما يضمن استمرار الإنتاج الحربي في القيام بدوره كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى فى مصر إلى جانب دوره المدني كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.

وأصدر الوزير “محمد صلاح” خلال الاجتماع حزمة من التوجيهات لتنظيم العمل خلال الفترة القادمة داخل مبنى وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة، حيث وجّه لكافة القطاعات في الوزارة والهيئة بضرورة إنجاز الأعمال الموكلة بدقة عالية وفي أقصر وقت ممكن، والعمل على حل أي مشكلات قد تواجه العاملين خلال العمل على المنظومات الجديدة.

وطالب الوزير خلال الاجتماع بأهمية الإلتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن وشدد على أهمية أن يعي كل فرد من أبناء الإنتاج الحربي أن هذا الانتقال للعاصمة الإدارية هو بداية عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والإتجاه نحو التحول الرقمي وضرورة أن يواكب جميع العاملين هذا التطور وأن يكونوا على قدر المسؤولية خاصةً في ظل ما حصلوا عليه من دورات تدريبية تؤهلهم للتعامل مع الأساليب التكنولوجية الحديثة الواجب إتباعها بمقر العاصمة الجديد ومواكبة العمل على المنظومات الإلكترونية الجديدة بمبنى الوزارة.

بدوره أشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر إلى أن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أكد خلال الاجتماع أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة حضارية كبيرة للبلاد في ضوء الجمهورية الجديدة التي أعلن عن إقامتها رئيس الجمهورية وأن أحد أهم أهداف مشروع إقامة العاصمة الإدارية الجديدة هو تطوير الجهاز الاداري من خلال انتقاء من يصلحون أن يكونوا نواة المستقبل للجهاز الإداري للدولة.

وأكد “بكر” حرص الوزير خلال الفترة الماضية على التأكد من سهولة انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة وحل العقبات التي واجهتهم أثناء الانتقال التجريبي ومتابعة إجراءات ما تم من تحديث وتطوير للنظم الإدارية والتحول الرقمى والربط الشبكي بين القطاعات المختلفة داخل الوزارة والهيئة وكذا الربط الشبكي بين الوزارة وكياناتها التابعة.

وأضاف أن الانتقال جاء عقب متابعة إجراءات الانتقال الكامل للعاصمة وإعلان الجهات المختصة بالوزارة والهيئة جاهزية مكاتب الموظفين والقيادات وقاعات الاجتماعات ومدخل العاملين الذي يعمل بالأجهزة الذكية والمربوط إلكترونيا بإدارات الموارد البشرية والحسابات، فضلًا عن استلام وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي لكل الموظفين المنتقلين في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي لكل أعمال الوزارة ليكون العمل بلا ورق ووفق التكنولوجيا الأحدث عالمياً.