اقتصاد وأسواق

وزير الإنتاج الحربي يطلع على التجهيزات النهائية لمحطة معالجة مياه الرياح الناصري

يرافقه عدد من قيادات الوزارة
أحمد اللاهوني 1:26 م, الأحد, 30 أغسطس 20 1:26 م, الأحد, 30 أغسطس 20

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زار المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي يرافقه عدد من قيادات الإنتاج الحربي مقر شركة “IDWT” بمدينة نصر، وذلك بحضور عدد من المسئولين بقيادة القوات الجوية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، فإن الزيارة لمقر شركة “IDWT” تأتي في ضوء التعاون المثمر والمستمر بين أفرع وإدارات وهيئات القوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي وفي إطار العقد المبرم بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي – أحد الوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي- وقيادة القوات الجوية في شهر مارس الماضي لتوريد وتركيب محطة معالجة مياه (الريّاح الناصري) بطاقة (3000 م3/اليوم) بقاعدة غرب القاهرة الجوية.

وزير الإنتاج الحربي يزور مقر شركة “IDWT”للإطلاع على التجهيزات النهائية لمحطة معالجة مياه الرياح الناصري بتقنية (ZLD) 

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي وقيادة القوات الجوية على إعداد بروتوكول تعاون لوضع آلية لتنفيذ المشروع.

وأشار إلى الإطلاع على التجهيزات النهائية لتصنيع محطة معالجة مياه الرياح الناصري بتقنية (ZLD)، للاستخدام المرشد في الري الزراعي.

وأكد أن هذا التعاون يأتي فى ظل إيمان وزارة الإنتاج الحربى بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة، وذلك من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية والخدمية بما يعود بالنفع على المواطنين.

أوضح الدكتور نبيل المراغي استشاري تحلية وتنقية المياه ورئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لإنتاج محطات تحلية ومعالجة المياه “IDWT” أهمية الاعتماد على محطات تحلية المياه، خاصة التى تعمل بتقنية (ZLD) التي تستخدم لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر وتساعد بشكل كبير على الحد من ملوثات مياه الصرف واستخدامها فى مجالات عديدة أهمها الزراعة.

وشدد على ضرورة الاتجاه إلى الاعتماد على مصادر متعددة للمياه، مشيرا إلى أن محطات تدوير المياه أصبحت ضرورة حيوية لا يمكن إغفالها.

وأشاد “المراغي” بخبرات وزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة والإمكانيات التصنيعية والبشرية المتوفرة بها وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية.

وأعرب عن تطلع شركة “IDWT” للتوسع فى فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع الوزارة، لتمتد إلى مجالات التصنيع المختلفة فى هذا المجال، لتنفيذ مشروعات التنمية وتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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