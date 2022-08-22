وزير الإنتاج الحربي يشهد توقيع بروتوكول بين عدد من الجهات التعليمية وجامعة المستقبل

شهد المهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين عدد من الجهات التعليمية والبحثية التابعة للوزارة وهي “قطاع التدريب” و”مركز التميز العلمي والتكنولوجي” و”الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة” و”جامعة المستقبل” بهدف التعاون بين جميع الأطراف في مجالات التعليم والدراسات العليا والبحث العلمي والتدريب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة وبحضور الدكتور أحمد عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل.

وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون من جانب وزارة الإنتاج الحربي المهندس عصام عبد المعوض عدلى رئيس قطاع التدريب والدكتور مهندس إيهاب أبو بكر السحيلى رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى والدكتور فوزى إبراهيم عبد الغنى عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة ومن جانب جامعة المستقبل، الدكتور أحمد عباده سرحان رئيس الجامعة.

وأشار وزير الإنتاج الحربي إلى أن مجالات عمل البروتوكول بين جميع الأطراف ستقوم على التعاون في مجالات دراسة إمكانية تبادل أعضاء هيئة التدريس، التعاون فى مجال نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الأفكار وإجراء مشاريع التخرج للطلاب وتبنى الأفكار المبتكرة والعمل على ربطها بالصناعة والمجتمع المدنى ، التعاون فى الدراسات العليا.

ويشمل التعاون، الاستعانة بالخبرات الأكاديمية لإنجاز الإستشارات الهندسية والمشاروعات القومية، والتعاون في إقامة ملتقى للتوظيف من خلال إقامة يوم مشترك سنوياً بين خريجى الجهات التعليمية لمختلف الأطراف، والتعاون على تبادل الخبرات البحثية والعلمية وأيضاً العمل على تفعيل الأبحاث العلمية التى تساهم فى حل المشكلات البيئية.

ويضم التعاون توريد وتجهيز المعامل المطلوبة في حالة الحاجة لذلك، والتعاون فى إقامة وتنفيذ ندوات وورش عمل مشتركة، الإشراف المشترك على الرسائل العلمية لمرحلتي الماجستير والدكتوراة، كما اتفق جميع الأطراف على التعاون فى تنفيذ وتبادل الزيارات العلمية وكذلك إتاحة التدريب الصيفى للطلاب بجامعة المستقبل داخل الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح الوزير محمد صلاح أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار إيمان الجانبين بأهمية الدور الحيوي لتنمية وتدريب وتطوير الشباب، لإعداد أجيال من الخرجين المتميزين طبقا لسياسة الدولة بتمكين الشباب، وحرص الوزارة والجامعة للتعاون مع مختلف المؤسسات بالدولة لخلق جيل قادر على ربط العلم بالصناعة من خلال تطبيق الأفكار البحثية الحديثة وتحويلها إلى واقع ملموس.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل إن الجامعة تأسست عام 2006 وتسعى جاهدة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة يُجهز خريجي الجامعة ليكونوا قادة المستقبل.

وأشار عباده إلى أن الجامعة تضم عدد 6 كليات معتمدة بالكامل من المجلس الأعلى للجامعات وهي (طب الفم والأسنان، العلوم الصيدلانية والصناعات الدوائية، الهندسة وتقنية المعلومات، الاقتصاد والعلوم السياسية، التجارة وإدارة الأعمال، الحاسبات وتقنية المعلومات)، كما تتيح الجامعة لطلابها الحصول على درجات البكالوريوس والدراسات العليا.

وأعرب رئيس جامعة المستقبل عن سعادته بتفعيل التعاون مع عدد من الجهات التعليمية والبحثية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لما تمتلكه هذه الجهات من إمكانيات تكنولوجية وفنية وكوادار بشرية وتدريبية ومراكز بحثية تزيد من فرص نجاح هذا التعاون.

وبدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر أن الوزارة تهتم بتطوير منظومة التعليم والتعليم الفني بمصر من خلال مؤسساتها التعليمية المختلفة التي تمتلكهُا والتي تعمل على ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة وتطوير منظومة التصنيع والإنتاج من خلال الأذرع التعليمية التابعة لها، للمساهمة في نهضة الوطن.