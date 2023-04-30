وزير الإنتاج الحربي يشارك اليوم في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

يشارك المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والذي يستعرض خلاله مهام ومجالات عمل وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة بما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وكوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.

كما سيستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الاجتماع، الهيكل التنظيمي للوزارة وأبرز جهودها في الفترة الأخيرة في مجالات التصنيع العسكري والمدني ومشاركتها في العديد من المشروعات التنموية بالدولة بالإضافة إلى الرؤى المستقبلية للوزارة.