وزير الإنتاج الحربي يستقبل وفدًا يونانيًا لبحث التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى حنان عبد الرؤوف المدير التنفيذي لشركة ” ADLER INTERNATIONAL ” ووفد شركة OLYMPIC ” INDUSTRIES ” اليونانية العاملة في مجال الصناعات العسكرية وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر شركة حلوان للصناعات الهندسية ( مصنع /99 الحربى ) إحدى الشركات التابعة للوزارة.

فى بداية اللقاء رحب الوزير محمد صلاح بكافة السادة الحضور، وتم التأكيد على قوة ومتانة العلاقات المصرية اليونانية والتى شهدت نقلة نوعية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية خاصة خلال السنوات الأخيرة ، حيث توالت الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين سواء بشكل ثنائي أو في شكل قمم مصغرة بين اليونان وقبرص ومصر والتي تم الاتفاق على استضافتها بين البلدان الثلاث بالتناوب، ومن ثم فمنذ عام 2014 انعقدت 9 قمم بين الدول الثلاث.

واشار وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال اللقاء إلى الهيكل التنظيمي للوزارة، موضحاً أن الوزارة والجهات التابعة تعد أحد أهم ركائز الصناعة الوطنية المصرية ، حيث يتبع الوزارة عدد (16) شركة صناعية و(4) شركات في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات بالإضافة إلى شركة للصيانة وظهير بحثي للتميز العلمي والتكنولوجي كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب ومركز طبي وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة.

وأكد أن الهدف الأساسى لهذه الشركات والوحدات التابعة للوزارة هو تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة والشرطة من المعدات والأسلحة والذخائر وإستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة تلبى احتياجات المواطنين وكذلك المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تتم بالدولة بالتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية لدعم الإقتصاد القومى.

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربى أن التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات اليونانية العاملة فى مجلات مماثلة سيعمل علي إحداث نقلة نوعية كبيرة في التعاون الصناعي بين الجانبين وذلك لترسيخ مبدأ نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية كمبدأ أساسي لزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية ولتحقيق بناء تراكمي للخبرات والإمكانيات التكنولوجية لشركاتها ومصانعها وهو ما يأتي في إطار إستراتيجية العمل بالوزارة والحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ، عقب ذلك شملت المباحثات بين الجانبين دراسة إمكانية التعاون المشترك فى مجال إنتاج الذخائر ذات الأعيرة المختلفة .

وبدورهم قام ممثلو شركة ” OLYMPIC INDUSTRIES ” اليونانية بإجراء عرض تقديمى عن الشركة أوضحوا من خلاله مجالات عمل الشركة ، حيث تقوم الشركة بإنتاج الذخائر ذات الاعيرة الصغيرة والمتوسطة بأنواعها ومكوناتها ، كما تقوم الشركة بإنتاج خرطوش الصيد ، فضلاً عن عدد من المنتجات العسكرية الأخرى ، كما قامت حنان عبد الرؤوف المدير التنفيذي لشركة ” ADLER INTERNATIONAL ” بتوجيه الشكر للوزير ” محمد صلاح ” على حسن الإستضافة وحرص سيادته على عقد اللقاء لبحث إمكانية التعاون والإستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين.

وبدوره أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، محمد عيد بكر أن الوزير محمد صلاح حرص فى نهاية اللقاء على توجيه الدعوة للشركة اليونانية للمشاركة فى المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX ” 2023 ” المقرر تنظيمه بمصر خلال شهر ديسمبر القادم وذلك للتعرف أكثر على إمكانيات الشركة ورؤيتها على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون بدقة .