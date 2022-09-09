وزير الإنتاج الحربي يستقبل سفير مصر بكينيا لمناقشة تعزيز محاور التعاون الثنائي

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير وائل نصر عطية سفير مصر لدى جمهورية كينيا لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين ، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى .

واستعرض المهندس محمد صلاح الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي حيث تم التأكيد على دور الوزارة الأساسي والذى يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على حرص الوزارة من خلال الشركات والوحدات التابعة على التعاون مع الجانب الكيني في مختلف المجالات خاصةً في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوطيد العلاقات مع مختلف الدول الأفريقية وفتح أسواق تجارية هناك و كذا تبادل الخبرات في مجالات التصنيع المختلفة، كما تم التأكيد على اهتمام “الإنتاج الحربي” بالتواجد في السوق الكينية والذي يعد من أهم الأسواق الأفريقية والبوابة لفتح أسواق جديدة بدول غرب أفريقيا.

وأوضح الوزير “محمد صلاح” خلال اللقاء أن وزارة الإنتاج الحربى تهدف إلى خلق فرص تعاون بين الدول الأفريقية وبين الشركات والوحدات التابعة لها وذلك تأكيدا وحرصا من الوزارة على توطيد العلاقات بين الدول الأفريقية الشقيقة ومصر وأن يكون هذا التعاون فرصة لانتشار منتجات الإنتاج الحربي بجميع أسواق دول أفريقيا إيماناً بأهمية التعاون بين دول القارة بما يعود بالنفع على شعوبها.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال اللقاء إلي استعداد الوزارة من خلال الشركات والوحدات التابعة لتلبية احتياجات الجانب الكيني من ( مشروعات بنية تحتية، مشروعات تنمية صناعية / زراعية ، توريد إحتياجات ، توريد أجهزة منزلية ، إقامة مصانع تدوير مخلفات ، إقامة محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحى).

من جانبه أشاد السفير وائل نصر عطية سفير مصر لدى جمهورية كينيا بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولاً للتصدير للخارج.

وأكد ” عطية “، حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، وذلك بالإستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخراً وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع ” شعب مصر” مع كافة شعوب القارة “.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، حرص وزارة الإنتاج الحربي على فتح آفاق جديدة للتعاون مع جمهورية كينيا في كافة مجالات التصنيع المختلفة معرباً عن ترحيب الوزارة بإستقبال الوفود الفنية للشركات الكينية لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التي تمتلكها وتحديد مجالات التعاون .