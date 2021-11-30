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وزير الإنتاج الحربي يزور جناح شركة كوكريل البلچيكية بمعرض EDEX 2021

ورحب ممثلو الشركة البلچيكية بوزير الدولة للإنتاج الحربى، والوفد المرافق لسيادته، وقام ممثلو الشركة بإجراء عرض تقديمي عن مجالات عمل الشركة
أحمد اللاهوني 8:38 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 8:38 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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قام المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج، يرافقه المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة، بزيارة جناح شركة كوكريل البلچيكية، ضمن فاعليات اليوم الثاني من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية “EDEX 2021” الذي يقام في مصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز المنارة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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ورحب ممثلو الشركة البلچيكية بوزير الدولة للإنتاج الحربى، والوفد المرافق لسيادته، وقام ممثلو الشركة بإجراء عرض تقديمي عن مجالات عمل الشركة، والتى تقوم بتصميم وتصنيع المدافع والأبراج المتطورة للدبابات والمركبات المدرعة، كما تعمل الشركة باستمرار على تطوير منتجاتها لتحقيق متطلبات عملائها طبقًا لأحدث التكنولوجيات.

وأعرب ممثلو الشركة عن تطلعهم لأن يكون لهذا اللقاء دور هام في فتح آفاق جديدة للتعاون بين شركة كوكريل وشركات الإنتاج الحربي؛ نظرًا لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة، وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مشترك مثمر.

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عقب ذلك قام المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والوفد المرافق له، بجولة تفقّدية في جناح الشركة، واستمع الوزير مرسي، خلالها، لشرح مدير الشركة حول مواصفات أهم المنتجات التي تقوم الشركة بإنتاجها.

كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومُعدات وذخائر، والتي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة، كما تمّت مناقشة عدد من مجالات التصنيع المختلفة التي يمكن التعاون المشترك فيها وتبادل الزيارات الفنية بين المختصين لتحديد أوجه التعاون بشكل دقيق .  

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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