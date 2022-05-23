وزير الإنتاج الحربي يبحث مع وزير المنتجات الدفاعية البرازيلية تعزيز التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، الدكتور ماركوس ديجوت الوزير الوطني للمنتجات الدفاعية بوزارة الدفاع البرازيلية على رأس وفد برازيلي رفيع المستوى لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بديوان عام الوزارة.

استهل الوزير مرسى اللقاء بالترحيب بالوفد البرازيليى، مؤكداً على دور الوزارة الأساسي والذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، وشهدت المباحثات بين الجانبين استعراض القدرات والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي ، وتم مناقشة الموضوعات التى يمكن التعاون بها مع الشركات البرازيلية العاملة فى مجالات مماثلة.

وأشار مرسي إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بالاستفادة من خبرات الشركات البرازيلية فى العديد من المجالات التى تعمل بها، مؤكداً حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعات العسكرية داخل الشركات والوحدات التابعة وهو ما يأتى فى ضوء العمل بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسعي نحو زيادة فرص الاستثمار وتبادل الخبرات ونقل وتوطين أحدث التكنولوجيات فى مجالات التصنيع داخل مصر.

وخلال اللقاء أكد مرسى على وجود رغبة حقيقية في عقد شراكة استراتيجية تعود بالنفع على كلا الجانبين في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، مشيراً إلى أنه بالرغم من تعاظم التحديات والأزمات العالمية غير المسبوقة التي لم تكن مصر بمنأى عنها خاصةً تداعيات جائحة كورونا وبعض التحديات السياسية التي يشهدها العالم وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والقومي وتأثيرها على الأسعار، إلا أن الدولة المصرية سعت ومازالت تسعى بشكل جاد إلى تخطي تلك التحديات.

وأضاف أنه نتيجة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي اتخذتها مصر بالسنوات الأخيرة استطاعت التعامل بتوازن كبير فيما يتعلق بهذا الملف، مضيفاً أن تلك الإصلاحات ساهمت أيضاً بشكل أو بآخر في إثبات ريادة مصر المتنامية في مجال الأمن والدفاع وهو ما اتضح جلياً في قدرة مصر على تنظيــم المعــرض الدولــي للصناعــات الدفاعيــة “EDEX 2021” في أواخر العام الماضي.

من جانبه، أشار الدكتور ماركوس ديجوت الوزير الوطني للمنتجات الدفاعية بوزارة الدفاع البرازيلية إلى أن مصر شريك تاريخي وإستراتيجي للبرازيل وأن هناك تعاونا اقتصاديا متطورا بين البلدين بشكل مستمر ، مؤكدا ضرورة تفعيل التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة باعتبارها أحد الأذرع الصناعية للدولة المصرية.

كما تعد من كبرى الكيانات الصناعية بمصر والمنطقة الأفريقية والعربية، مؤكدا أهمية تشجيع كبري الشركات البرازيلية للإستثمار في مصر في مختلف المجالات، خاصةً في ظل سياسات الإصلاح الإقتصادي والمشروعات التنموية الجديدة، مشيداً بخطوط الإنتاج المتطورة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي يتم تحديثها وفقا لآليات الإدارة الرقمية الذكية بما يحقق صناعات متطورة في كافة الصناعات الدفاعية والمدنية وفقا لمعايير الجودة العالمية.

بدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن هذا اللقاء يأتي في ضوء حرص الوزارة الدائم على التعاون مع مختلف الشركات العالمية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر والعمل المتواصل الذي تبذله تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه فى نهاية اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لدراسة التعاون فب إقامة شراكات في مجال البحوث والتطوير التكنولوجي المتصل بالمنتجات الدفاعية بمشاركة الدولة أو كيانات القطاع الخاص ، وكذا تبادل الخبرات في الصناعات الدفاعية بما في ذلك الشركات ذات الصلة بسلاسل الإنتاج، وتبادل الوفود الفنية للإطلاع على إمكانيات الجانبين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون بدقة.

وحضر اللقاء من جانب وزارة الإنتاج الحربى المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامى والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولى والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم ومحمد فؤاد المترجم ، ومن الجانب البرازيليى أنطونيو باتريوتا ممثل سفارة البرازيل بالقاهرة وأنطونيو فيريرا دي ليما جونيور قائد القوات الجوية مدير إدارة الترويج التجاري والنقيب بحرى النقيب البحري بيدرو أوليفيرا دي سا وفاجنر بيدادي غارسيا دي أراوجو المستشار الخاص للوزير الوطني لمنتجات الدفاع وماريو كارفالو ملحق الدفاع بسفارة البرازيل بالقاهرة وروبرتو ألفيس جالو فيليو رئيس الرابطة البرازيلية للصناعات الدفاعية.