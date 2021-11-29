سيـــاســة

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع وزيرة اقتصاد بلغاريا سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بمجالات التصنيع المختلفة، ضمن فاعليات اليوم الأول وعقب انتهاء مراسم الافتتاح الرسمى للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية " EDEX 2021"
أحمد اللاهوني 3:39 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21 3:39 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، دانييلا فيزيقا وزيرة الأقتصاد ببلغاريا لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بمجالات التصنيع المختلفة، ضمن فاعليات اليوم الأول وعقب انتهاء مراسم الافتتاح الرسمى للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية ” EDEX 2021″، والذي يقام بمصر في نسخته الثانية خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك بمقر جناح الوزارة بالمعرض ، بحضور Deyan Katratchev سفير بلغاريا بالقاهرة، وبحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

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تم فى بداية اللقاء الترحيب بالوفد البلغارى وأوضح الوزير “مرسي” أن هذا اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين.

وأشار الوزير إلى دور الوزارة الأساسي والذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

 عقب ذلك أصطحب الوزير  ” مرسي” وزيرة الأقتصاد ببلغاريا في جولة بجناح وزارة الإنتاج الحربى استعرضا خلالها أحدث المنتجات العسكرية من أسلحة ومعدات وذخائر  والتي تشارك بها الوزارة في النسخة الثانيه من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية  “EDEX 2021”  وخلال الجولة  تم مناقشة إمكانية التعاون فى عدد من مجالات التصنيع العسكرية . 

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وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات البلغارية فى العديد من المجالات، وأن وزارة الإنتاج الحربي تحرص بشكل دائم على التعاون مع مختلف الشركات العالمية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر.

يأتى ذلك في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله وزارة الإنتاج الحربي تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

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ولفت إلى أن مصر تعد سوقاً واعدة لجذب منتجات الشركات العالمية والتى يمكن المشاركة فى تصنيعها بشركات الإنتاج الحربى وتصدير أيضا منتجات هذه الشركات إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالإستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.

من جانبها أكدت دانييلا فيزيقا وزيرة الأقتصاد ببلغاريا أن العلاقات بين الجانبين تتميز بالتنوع منذ قديم الأزل واستمرت فى التطور خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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