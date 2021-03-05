وزير الإنتاج الحربي يبحث مع ممثلي «الوايلر فريد» و«سيركور» مستجدات التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي ممثلي شركتي “الوايلر فريد” و”سيركور” وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، لبحث مستجدات التعاون المشترك بين كافة الأطراف، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

فى بداية اللقاء رحب الوزير “مرسى ” بالمدير الإقليمى لشركة “سيركور” وأكد أن الهدف من هذا التعاون تدبير كافة متطلبات مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة ” لتطوير عدد ( 51 ) مركز بحوالى عدد ( 1400 ) قرية.

وأشار إلى أن مبادرة “حياة كريمة” تعد من أهم المشروعات القومية على مستوى الدولة المصرية فى الوقت الحالي كما تعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي وهو ما تهدف إليه وزارة الإنتاج الحربى التى تعتمد سياسة العمل بها على الإنفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا حول العالم فى مختلف الصناعات .

من جانبه قدم المدير الإقليمى لشركة “سيركور” عرض تقديمى عن شركته وماتقوم بتقديمه فى المجالين (الحربى والمدنى)، لافتا إلى الشركات التابعة لشركته ومنها شركة “الوايلرالألمانية” وما تقوم هذه الشركات بإنتاجه من مضخات وصمامات.

وذكر أن شركة “سيركور” تمتلك فروعا عديدة بمختلف دول العالم ، كما أكد على ترحيبه بالتعاون مع شركات وزارة الإنتاج الحربى لما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تكنولوجية وفنية وبشرية هائلة يساعد على تنفيذ كافة المشروعات فى مختلف المجالات.

وأشاد حسام فريد العضو المنتدب لشركة ” الوايلر فريد ” بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري بمصر وأحد الأذرع الصناعية للدولة من خلال استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لصالح الإنتاج المدني وصولاً للتصدير إلى الخارج، ودورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر أنه تم في نهاية اللقاء الاتفاق على أهمية التجهيز الكامل للمشروعات التى تم عرضها وأن هذا التحالف سيقوم بتقديم خدمات جليلة لصالح مشروعات التنمية بمصر خاصة فى مجالى “الزراعة و الرى .