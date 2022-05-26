وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الإيطالي خطة تعميق التصنيع المحلي

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا لدى مصر لمناقشة سبل تعميق التعاون الصناعي بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإيطالية العاملة فى مجالات مماثلة، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

في بداية اللقاء رحب الوزير مرسي بسفير دولة إيطاليا لدى مصر وبالحضور ، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يأتي في ضوء السعي لتنفيذ خطة زيادة وتعميق التصنيع المحلي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاقا من الدخول في قطاعات مهمة تعتمد في جانب منها على استيراد بعض مستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى أن هذه الخطة معتمدة على اتجاهين الأول هو الاستفادة من القدرات والخبرات التي يمتلكها رجال الصناعة المصرية، والإتجاه الثانى هو الشراكة مع المُصنعين العالميين من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات فى مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

عقب ذلك ناقش الوزير مرسى أوجه مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإيطالية في مجالات التصنيع المختلفة وإمكانية تعزيزها خاصة فى مجال الغاز الطبيعي.

وأعرب عن سعادته باستمرار التعاون الناجح بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها التعاون القائم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي و (مصنع 45 الحربى) و “لاندى رينزو” الإيطالية بهدف التعاون بين الأطراف الثلاثة لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإقامة وتشغيل مجمع صناعي لإنتاج وتصنيع وتجميع مجموعات الغاز الطبيعي المضغوط لسوق السيارات.

كما أثنى على التعاون القائم بين “شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة” و”الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين” و “شركة مالمكس الإيطالية ” للتعاون فى نقل تكنولوجيا تصنيع مهمات الصوامع لتخزين الحبوب والغلال.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا التعاون المثمر يخلق مناخا صناعيا يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في التصنيع مما يشجع شركات الإنتاج الحربي على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات والاستثمار بين الجانبين.

من جانبه اشاد ميكيلى كوارونى سفير دولة إيطاليا لدى مصر بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الإستثمار في مصر والعلاقات المتميزة التي تربط مصر وإيطاليا، مؤكدًا على تطورها خلال السنوات الأخيرة.

السفير الإيطالى : مصر من الأسواق الواعدة على مستوى العالم لجذب وزيادة الاستثمارات

وأعرب عن رغبته في توطيد هذه العلاقات من خلال تشجيع عدد كبير من الشركات الإيطالية على الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن المناخ الاستثماري في مصر هو مناخ جاذب، وهو من الأسواق الواعدة على مستوي العالم بها ما يجعلها مركزًا للانطلاق لأسواق أفريقيا والعالم.

وأوضح أن ما تشهده البلاد حالياً من جهود تتعلق بالمشروعات القومية مثل توفير مهمات الصوامع والتوسع في تنفيذ الصوامع الحديثة بسعات تخزينية مختلفة يعكس سير الدولة بالطريق الصحيح في إحداث نهضة حقيقية خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية وكذلك تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات يكفى احتياجات المواطنين لفترات كبيرة .

وقام ” كوارونى ” خلال اللقاء بتقديم دعوة للمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى لحضور ورشة عمل يوم 14/6/2022 للشركات المصرية والإيطالية حول المشروعات المتعلقة بالغاز الطبيعى.