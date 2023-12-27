وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون مع مجموعة «النافع» السعودية فى تصنيع أبراج الكهرباء والجلفنة

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، مع مدير عام مجموعة شركات “النافع” السعودية ماجد سليمان النافع والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سبل فتح آفاق للتعاون المشترك في مجالات تصنيع أبراج الكهرباء والجلفنة والأسلاك والمحولات والصناعات المعدنية وكذلك مدى إمكانية التعاون بين الجانبين لتسويق منتجات شركات الإنتاج الحربي بالسوق السعودية.

واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي.. مشيرا إلى الدور الأساسي للوزارة الذي يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية.

وأشار الوزير إلى أن اللقاء استهدف مناقشة سبل فتح آفاق للتعاون المشترك في مجالات تصنيع أبراج الكهرباء والجلفنة والأسلاك والمحولات والصناعات المعدنية ومناقشة مدى إمكانية التعاون بين الجانبين لتسويق منتجات شركات الإنتاج الحربي بالسوق السعودية، مؤكداً على إيمان الوزارة بأهمية التكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة.

كما أكد على أن الإنتاج الحربي يعمل دائماً على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات التابعة، مشدداً على اعتزازه بالعلاقات الوطيدة والأواصر المتينة بين مصر والسعودية، معرباً عن تطلعه إلى تفعيل شراكة إستراتيجية مع مجموعة “النافع” السعودية لتحقيق أهداف تصنيعية مشتركة.